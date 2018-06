Michelin Nachbericht: Le Mans 2018

Bei durchgehend trockenen Bedingungen machten die beiden Toyota TS050 Hybrid schnell deutlich, dass der Gesamtsieg bei der 86. Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans nur über die Hybrid-Prototypen aus Köln-Marsdorf führen würde – auf Reifen von Michelin fuhren die beiden Rennwagen der japanischen Marke in einer eigenen Klasse. Dennoch sollte es für das mit Fernando Alonso prominent besetzte Auto mit der Startnummer 8 kein Selbstläufer werden: Bis Mitternacht wechselten sich beide Toyota je nach Boxenstopp-Rhythmus an der Spitze ab, dann warf eine 60-sekündige Zeitstrafe wegen eines Tempoverstoßes in einer sogenannten "Slow Zone" den Wagen des Spaniers zurück. Davon ließ sich Alonso nicht beeindrucken und übernahm das Lenkrad für einen furiosen Vierfach-Stint in der Nacht, in dessen Rahmen er einen 130-Sekunden-Rückstand auf das Schwesterauto mit der Startnummer 7 bis auf 40 Sekunden verkürzte. Um 6.29 Uhr am Morgen vollendet Nakajima das Werk und holt sich die Führung zurück. Gleich mehrere Boxenstrafen besiegeln das Schicksal für Kobayashi/Conway/Lopez schließlich, die sich mit Rang zwei begnügen mussten.

Rebellion Racing rundet das Top-4-Ergebnis für Michelin ab

Einziger Gegner für die Werks-Toyota: Die beiden Rebellion R13 setzten ebenfalls auf Rennreifen von Michelin. ©Michelin

SMP fuhr fünf Stints oder 736 Kilometer pro Rennreifensatz

Ausdauernd: Die Toyota TS050 Hybrid absolvierten vier Stints mit einem Reifensatz, andere Teams wechselten sogar erst beim fünften Tankstopp. ©Michelin

Rennreifen stellten Schnelligkeit und Konstanz unter Beweis

Hightech-Produkte: Michelin hat für seine Partner in allen vier Le Mans-Kategorien neue Rennreifen entwickelt und die Erwartungen erfüllt. ©Michelin

Porsche ließ die Sau raus – und gewinnt auf Reifen von Michelin

Sau-stark: Der Porsche 911 RSR im rosa Retro-Look gewann nach einem mustergültigen Rennen die GTE Pro-Klasse auf Reifen von Michelin. ©Michelin Spürbar härter mussten Richard Lietz (A), Fréderic Makowiecki (F) und Gianmaria Bruni (I) um ihren zweiten Rang kämpfen – über weite Strecken des Rennens fanden sie sich in intensive Duelle verstrickt. Am Ende behielten sie mit dem in weiß-blauem "Rothmans"-Look folierten 911 RSR jedoch die Überhand und setzten sich gegen den bestplatzierten Ford GT durch, die Startnummer 68 von Dirk Müller (D), Lokalmatador Sébastien Bourdais (F) und Joey Hand (USA). Rang fünf in der GTE Pro-Klasse ging an die Werks-Corvette von Mike Rockenfeller (D), Jan Magnussen (DK) und Antony Garcia (E) vor dem schnellsten AF Corse-Ferrari von Toni Vilander (SWE), "Pippo" Derani (I) und Antonio Giovinazzi (I). Nach einem starken Auftritt in der Anfangsphase des Rennens fiel BMW beim Debüt des neuen M8 GTE auf GTE Pro-Rang zwölf zurück, Aston Martin Racing wurde mit dem ebenfalls neuen Vantage AMR Neunter.

Hollywood-Star Patrick Dempsey jubelt gemeinsam mit Michelin