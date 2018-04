1 Als Neureifen und im stark gefahrenen Zustand (Restprofiltiefe von 2 mm) ist die Nasshaftung beim 205/55 R16 91V MICHELIN Primacy 4 besser als der von der UN/ECE-Regelung Nr. 117 vorgegebene Nassgriffigkeitskennwert von ≥ 1,1.2 Im Auftrag von Michelin durchgeführter Test vom TÜV Süd im Juni 2017 in der Dimension 205/55 R16 91V. Gemessen wurde der Bremsweg auf nasser Fahrbahn aus 80 km/h bis zum Erreichen der Geschwindigkeit von 20 km/h. Folgende Bremswertunterschiede der Wettbewerbsreifen wurden im Vergleich zum MICHELIN Primacy 4 (benötigter Bremsweg in Metern (m): 24,2 m im Neuzustand und 35,5 m im stark gefahrenen Zustand) festgestellt (1. Wert Neuzustand / 2. Wert stark gefahren): BRIDGESTONE Turanza T001 EVO (-0,5 m /-0,3 m), CONTINENTAL ContiPremium Contact 5 (+0,7 m/ +3,0 m), DUNLOP Sport BluResponse (+1,4 m / +6,1 m), GOODYEAR EfficientGrip Performance (+1,4 m / +2,8 m), PIRELLI Cinturato P7 Blue (+1,3 m / +2,6 m). Den beworbenen Testbericht können Sie unter www.michelin.de/testberichte-michelin-pcy4 aufrufen.3 Im Auftrag von Michelin durchgeführter Test vom DEKRA Test Center im Juni und Juli 2017. Die Mehrlaufleistung berechnet sich aus der Laufleistung des MICHELIN Primacy 4 im Vergleich zu den getesteten Wettbewerbsreifen. Die Angaben in Klammern entsprechen beim MICHELIN Primacy 4 der Laufleistung bis zur Nutzungsgrenze, bei den getesteten Wettbewerbsreifen ist in Klammern die Minderlaufleistung zum MICHELIN Primacy 4 dargestellt. DEKRA 2017 in 205/55 R16 91V: MICHELIN Primacy 4 (46.990 km), BRIDGESTONE Turanza T001 EVO (30.193 km), CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 (31.830 km), DUNLOP Sport BluResponse (22.178 km), GOODYEAR EfficientGrip Performance (29.252 km); PIRELLI Cinturato P7 Blue (28.911 km). Den beworbenen Testbericht können Sie unter www.michelin.de/Testberichte_zur_Laufleistung aufrufen.