Michelin-Vorschau: Formel E in Berlin — 09.06.2017 Michelin bei den ePrixs von Berlin Die Formel E gastiert am Wochenende 10./11. Juni in Berlin und trägt an beiden Tagen jeweils einen ePrix aus. Reifenhersteller Michelin hat alle Teams mit dem MICHELIN Pilot Sport EV2 ausgestattet und fiebert dem Hauptstadt-Rennen entgegen.

Saubere Vorstellung: Wenn am kommenden Samstag und Sonntag die FIA Formel E-Meisterschaft gleich zwei ihrer ePrixs in Berlin ausrichtet, können Fans und Anwohner befreit aufatmen – die erste rein elektrische Formel-Rennserie der Welt fährt völlig emissionsfrei durch die "Hauptstadt der Elektromobilität". Anders als im Vorjahr sausen die Elektrorenner aber nicht mehr über die Karl-Marx-Allee zum "Alex" und zurück, sondern gehen wie bereits 2015 wieder auf dem stillgelegten Flughafen Tempelhof an den Start.

Seit Beginn der Formel E ist Michelin offizieller Partner der Meisterschaft. Groß und leicht, ausdauernd und schnell, mit viel Grip und wenig Rollwiderstand auf trockener wie nasser Strecke: Mit dem MICHELIN Pilot Sport EV2-Rennreifen hat Michelin einen erfolgreichen Sportpneu konzipiert, der scheinbare Gegensätze auflöst. Denn anders als in vielen anderen Rennserien müssen die Reifen in der Formel E wahre Alleskönner sein: Das Reglement erlaubt nur eine Spezifikation, die bei allen Saisonläufen und jeder Witterung funktionieren muss – im heißen Marrakesch ebenso wie im kühlen Berlin. Auch die Anzahl der Pneus pro Rennwochenende ist stark begrenzt: Jeder Fahrer erhält von Michelin insgesamt acht neue Reifen, also genau einen Satz für jeden seiner beiden Elektroboliden. Mit ihnen muss er zwei freie Trainingssessions, die Qualifikation und die sogenannte Super Pole sowie das gut einstündige Rennen bestreiten. Hinzu kommen zwei Ersatzpneus, die aber aus dem Kontingent eines vorherigen ePrix stammen. Dank dieser Selbstbeschränkung müssen erheblich weniger Reifen produziert und rund um die Welt transportiert werden.

MICHELIN Pilot Sport EV2 setzt Maßstäbe



Nah am Serienprodukt: Der MICHELIN Pilot Sport EV2 wurde speziell für die rein elektrischen Formel E-Rennwagen entwickelt.



Mit seinem asymmetrischen Laufflächenprofil eignet sich der neue MICHELIN Pilot Sport EV2 (EV steht für Electriv Vehicle, Elektrofahrzeug) sogar für Regenrennen und weist auch dank seines handelsüblichen 18-Zoll-Innendurchmessers starke Ähnlichkeiten mit Serienprodukten auf. Tatsächlich dient er als Testträger für hochmoderne Technologien und fortschrittliche Materialien, die auch den Endverbrauchern zugute kommen. Beispiel Rollwiderstand: Mit dem MICHELIN Pilot Sport EV2 spulen die Formel E-Autos bei gleichem Energieeinsatz eine ganze Rennrunde mehr ab als noch mit dem Vorgänger – ohne Abstriche in puncto Traktion, Haltbarkeit oder Leistungsfähigkeit. Auch bei einem Elektrofahrzeug wie dem Renault ZOE kann sich die Reichweite pro Batteriefüllung um bis zu sechs Prozent erhöhen, wenn es auf Reifen von Michelin rollt. "Die Rückmeldungen, die wir seit Beginn der Saison 2016/2017 von unseren Partnern auf den neuen Pilot Sport EV2 bekommen haben, waren durchgehend positiv", betont Serge Grisin, Leiter des Formel E-Programms von Michelin.

Nicht nur die Fahrtrichtung ist in Berlin unüblich

Lokalmatador: Abt Schaeffler Audi will mit Daniel Abt und Lucas di Grassi vor eigenem Publikum in Tempelhof glänzen.



Das spektakuläre Layout des ausgewogenen Kurses mit seinen fünf Links- und fünf Rechtskurven führt die 20 Fahrer gegen den Uhrzeigersinn im Kreis. Anders als 2015 soll er spannende Ausbremsmanöver und packende Rad-an-Rad-Duelle begünstigen und den Zuschauern eine großartige Sicht auf das Geschehen ermöglichen.

Mission Titelverteidigung

Erfolgreichster Deutscher: Formel 1-Star Nick Heidfeld fuhr mit Mahindra in dieser Saison schon dreimal aufs Podium.

Der Zeitplan des Berlin ePrix

Die Formel E hält zwar auch in der dritten Saison an ihrem Eintageskonzept fest, in Berlin bestreitet die erste Meisterschaft für rein elektrisch angetriebene Formelfahrzeuge jedoch zwei Läufe – den ersten am Samstag (10. Juni), den zweiten am Sonntag (11. Juni).



Der Zeitplan sieht dabei jeweils wie folgt aus:

08:00 – 08:45 Uhr: 1. Freies Training

10:30 – 11:00 Uhr: 2. Freies Training

12:00 – 13:00 Uhr: Qualifying

12:45 – 13:00 Uhr: Super Pole

15:00 – 15:10 Uhr: Fahrerparade

16:00 – 17:00 Uhr: Rennen

(alle Uhrzeiten MESZ)