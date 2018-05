Am Samstag gastiert die FIA Formel E-Meisterschaft in Berlin. Die Elektro-Boliden rollen alle auf speziell entwickelten Rennreifen von Michelin.

Die rein elektrische Rennserie FIA Formel E nutzt in Berlin erneut einen eigens errichteten, 2,37 Kilometer langen Parcours auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof. 20 Rennprofis versprechen brisante Positionskämpfe und Rad-an-Rad-Duelle. Ihre Elektro-Boliden rollen einheitlich auf Rennreifen von Michelin – sie wurden speziell für die Formel E entwickelt und sind ganz besondere Allround-Talente.

Hohes Anforderungsprofil für den Pilot Sport EV2

Ganz gleich ob rauer Beton, griffiger Asphalt oder rutschige Boulevards, bei staubiger Hitze oder im kühlen Regen: Der MICHELIN Pilot Sport EV2 hat seine Vielseitigkeit in der Formel E längst bewiesen. Dabei ist das Anforderungsprofil, das der zu Beginn der Wintersaison 2016/2017 neu eingeführte Rennpneu erfüllen muss, besonders komplex und in dieser Form einzigartig. Dies beginnt bereits bei seiner Dimension: Keine andere Formelserie setzt einen 18-Zoll-Reifen im Niederquerschnittformat ein, obwohl er mit seinen flachen Flanken den Pneus sportlicher Serienfahrzeuge entspricht. Und so, wie ein Sportwagen bei Wind und Wetter mit ein und demselben Satz Reifen den Alltagsverkehr abseits winterlicher Verhältnisse meistern muss, geht auch die Formel E während der gesamten Saison mit diesem einen Typ des MICHELIN Pilot Sport EV2 an den Start. Einzige Ausnahme: Es regnet monsunartig. Dann darf aus Sicherheitsgründen ein sogenannter Typhoon-Reifen eingesetzt werden. Hinzu kommt die außergewöhnliche Langlebigkeit: Pro Rennwochenende und Rennwagen stehen den Teilnehmer pro Fahrzeug lediglich fünf Vorder- und fünf Hinterreifen zur Verfügung – also für die beiden freien Trainingssitzungen, das Qualifying, die SuperPole-Runde und das Rennen selbst. Gerade auf dem groben, den Verschleiß fördernden Flughafenbelag von Tempelhof eine schwierige Aufgabe. Hierdurch rückt die Ausdauerqualität des Pneus noch stärker in den Vordergrund, zugleich schont der geringere Materialeinsatz und der stark reduzierte Transportaufwand die Umwelt.

Der Fahrbahnbelag in Berlin-Tempelhof fordert die Reifen massiv

Überraschung der Saison: Jean-Eric Vergne führt die Fahrerwertung im privaten Techeetah mit Antriebstechnik von Renault an. ©MICHELIN

Kompaktes Eintagesformat lockt Hauptstadtpublikum an

Werkspartner von Michelin: Für Jaguar Racing greifen Mitch Evans und Nelson Piquet jr. ins Lenkrad des Formel E-Boliden. ©MICHELIN

Starterfeld mit acht Formel 1-Fahrern und vier Werksteams

Mit einem Werksteam vertreten: Für die PSA-Tochter DS gehen die beiden Briten Sam Bird und Alex Lynn in Berlin ins Formel E-Rennen. ©MICHELIN

Darum ist die Formel E für Michelin so von Bedeutung

Der Titelverteidiger belegt aktuell Rang fünf in der Fahrerwertung: Lucas di Grassi vertritt das Team ABT Schaeffler Audi Sport. ©MICHELIN

Neues Publikum in Stadtzentren angesprochen