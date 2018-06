Michelin Vorschau: Le Mans 2018

Am Samstag starten in Le Mans 60 Autos in vier verschiedenen Klassen zum wohl härtesten Langstreckenrennen der Welt. Auch 2018 profitieren die Partner von Michelin dabei von komplett neu entwickelten Rennreifen.

13,6 Kilometer pro Runde. 1.440 Minuten. Gleißende Sommerhitze, verregnete Nächte. Rund 250.000 Fans an der Strecke und Millionen Zuschauer an den Fernsehgeräten rund um den Globus. Dramatik und Spannung pur: Der Langstreckenklassiker im Herzen Frankreichs zählt nach wie vor zu den größten und wichtigsten Motorsportveranstaltungen der Welt. In diesem Jahr feiern die 24 Stunden von Le Mans ihren 95. Geburtstag. Schon bei der Erstausgabe im Jahr 1923 steuerte Michelin die Pneus zum Sieg bei: André Lagache und René Léonard gewannen das Rennen zwei Mal rund um die Uhr in ihrem Chenard & Walcker. 95 Jahre später peilt der französische Reifenhersteller den 27. Triumph an – es wäre der 21. in Folge. Etwas ist in diesem Jahr besonders: Le Mans zählt zwar wieder zur Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC (World Endurance Championship), ist aber nur eines von zwei Highlights – die sogenannte "Super-Saison" endet erst im Juni 2019 und schließt eine zweite Ausgabe des 24-Stunden-Marathons ein. Dies wirkt sich auch auf die einzelnen WEC-Wertungen aus: Statt mit doppelten Punkten geht das Mythos-Rennen jeweils nur 1,5-fach in die Fahrer-, Team- und Herstellertabellen ein.



Konkurrenzfähig über extreme Distanzen

In Le Mans eine feste Größe: Michelin peilt beim französischen Langstreckenklassiker den 21. Sieg in Folge an. ©Michelin Dennoch meistern die Rennreifen von MICHELIN in Le Mans zuweilen Herkulesaufgaben. 2011 zum Beispiel legte Benoit Tréluyer mit einem Fünffach-Stint 55 Runden oder 750 Kilometer mit seinen Pneus von Michelin zurück und sparte auf diese Weise wertvolle Zeit beim Boxenstopp – gemeinsam mit seinen Audi-Teamkollegen André Lotterer und Marcel Fässler gewann der Franzose das Rennen mit 13,854 Sekunden Vorsprung. Auch in diesem Jahr will Michelin seinen Partnern in der LMP1-Kategorie wieder Vier- oder sogar Fünffach-Stints ermöglichen. Aus Sicht des Reifenherstellers wären sogar noch längere Distanzen denkbar, doch das Reglement limitiert die maximale Lenkzeit pro Fahrer auf vier Stunden am Stück.

Toyota und Fernando Alonso setzen alles auf den Gesamtsieg

Zieht bei den diesjährigen 24 Stunden von Le Mans alle Blicke auf sich: Fernando Alonso hat seine beiden Formel 1-Titel auf Michelin geholt. ©Michelin

Privatteams wollen Toyota auf Michelin-Reifen die Stirn bieten

Stark besetzt: Rebellion Racing schickt zwei LMP1 ins Rennen – eines mit den ehemaligen Porsche-Werksfahrern Neel Jani und André Lotterer. ©Michelin

Weitere Formel 1-Stars wie Jenson Button am Start



Starpilot unter den privaten LMP1-Teilnehmer: Ex-Formel 1-Weltmeister Jenson Button (M.) fährt für SMP und auf Michelin. ©Michelin

Bis zu 1.000-LMP1-PS zerren an den Rennreifen

Privates LMP1-Team aus Deutschland: ByKolles Racing aus Greding bei Nürnberg vertraut in Le Mans auf Rennreifen von Michelin. ©Michelin Dabei gilt für alle LMP1-Fahrzeuge: An Vorder- und Hinterachse kommen einheitlich 18-Zoll-Pneus der Dimension 31/71 zum Einsatz. In Le Mans können die Teams auf das komplette WEC-Reifenportfolio von Michelin zurückgreifen, das alleine drei unterschiedliche Slicks für trockene Bedingungen sowie den ebenfalls profillosen Intermediate-Reifen MICHELIN Hybrid für feuchte Fahrbahnen umfasst. Regnet es, sorgen die profilierten "Wet-" und "Full Wet-Pneus" für Traktion und Sicherheit.