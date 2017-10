Michelin Winterbreitreifen für Sportwagen — 25.10.2017 Schneekönig der Saison Auch im Winter muss auf sportliches Fahren nicht verzichtet werden. Besonders Winterbreitreifen wie der Pilot Alpin PA4 von Michelin sind empfehlenswert. Das Fazit im Test von AUTO BILD SPORTSCARS: "Unumstrittener Schneekönig der Saison".

Der Michelin Pilot Alpin PA4 erreicht im aktuellen Winterreifentest von

das Prädikat "Testsieger". Bei dem anspruchsvollen Härtetest standen zehn Winterreifen in der Dimension 225/40 R 18 auf dem Prüfstand. Auf dem winterlichen Parcours in Schweden mussten die Reifen in 13 Disziplinen ihr Können beweisen. Dem Premium-Winterreifen von Michelin bescheinigt die Redaktion eine "hervorragende Leistung auf Schnee und Eis".

Beste Anfahrtsreserven bei Steigungen



Winterbreitreifen wie der Pilot Alpin PA4 von Michelin sind besonders für Sportwagenfahrer empfehlenswert. ©Hersteller

Top-Leistung bis an die Verschleißgrenze



Das vorbildliche Ergebnis im Härtetest der AUTO BILD SPORTSCARS ist ein weiteres Beispiel für die Michelin Total Performance Strategie. Diese zielt darauf ab, stets alle Leistungsmerkmale zu verbessern und in einem Reifen zu vereinen. Das gilt gleichermaßen für die Entwicklung aller Serienprodukte wie für den Motorsport. Darüber hinaus bieten Michelin Reifen über die gesamte Lebensdauer hohe Sicherheitsreserven und Top-Leistung bis an die Verschleißgrenze.