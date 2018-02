Mini Crossover (2025): Vorschau — 01.02.2018 Crossover im Countryman-Format Zusammen mit dem China-Autobauer Great Wall plant Mini einen geräumigen Crossover im Countryman-Format, der innen 2er-Active-Tourer-Maße haben soll.

Autoren: Georg Kacher, Michael Gebhardt

usammen mit dem chinesischen Autobauer Great Wall will die BMW-Tochter Mini drei Modelle auf die Räder stellen. Den Anfang macht 2023 ein Cityflizer, danach folgen die klassischen Drei- und Fünftürer. Dritter im bayrisch-asiatischen Bunde ist ein Crossover , eine Mischung aus Van und SUV . Der Boomsegment-Wagen wird ungefähr so groß wie der aktuelle Countryman, bietet aufgrund des längeren Radstands innen aber fast so viel Platz wie der nächste 2er Active Tourer. Der Antrieb? Natürlich rein elektrisch, wobei die wichtigsten Elemente (E-Motor, Getriebe, Leistungselektronik) platz- und gewichtssparend in einem einzigen Bauteil zusammengefasst werden. Abstriche müssen die Kunden zukünftig bei der Qualität machen: Statt engester Spaltmaße und Hightech-Materialien stehen Update-Fähigkeit und zubuchbare Extras im Fokus: Die Sitzheizung könnte dann zum Beispiel für einen Euro am Tag zu haben sein.