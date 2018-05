In den bisherigen Planspielen fährt der E-Mini auch ohne festes Dach vor, sicher ist das Modell aber nicht.

Der neue Kleinwagen soll in China unter den Marken Mini und Great Wall angeboten werden, in Europa und Nordamerika ausschließlich als Mini. Weil der Vorderwagen modular ausgelegt ist, passt nicht nur die kleine, quadratische E-Maschine unter die kurze Motorhaube, sondern auch ein kompakter Verbrenner. Ob die Variante mit Dreizylinder-Benzinmotor tatsächlich grünes Licht bekommt, hängt davon ab, wie sich die Nachfrage nach E-Autos und die Ladeinfrastruktur in den nächsten vier Jahren entwickeln. Die Eckdaten der Mini-Neukonstruktion entsprechen in jedem Fall den Vorgaben der Regierung in Peking für das NEV (new energy vehicle), das hybridisch oder völlig emissionsfrei unterwegs sein muss.Branchenkenner rechnen damit, dass die noch zu errichtende Produktionsstätte in China in drei Stufen auf bis zu 300.000 Fahrzeuge pro Jahr erweitert werden kann. Trotzdem soll es bei einer einzigen Karosserievariante bleiben – frei nach dem Motto: Ein echter Mini muss mini sein! Offen bleibt, ob es den Dreitürer vor allem für Europa und die USA als Cabrio geben wird.