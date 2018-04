Auch die Erzieherin Franziska möchte gerne Miss Tuning werden.

Beim großen Showdown messen sich die Girls in verschiedenen Disziplinen. So präsentieren sich die Schönheiten in eleganter Abendgarderobe, sexy Streetwear und schließlich in einem heißen Strandoutfit. Dabei versuchen sie, mit Wortwitz Jury und Publikum von sich zu überzeugen, außerdem muss die zukünftige Botschafterin der Tuning-Szene auch ihr Moderationstalent und ihre Schlagfertigkeit bei einem Videodreh unter Beweis stellen. Aussehen allein wird also nicht reichen!