Miss-Tuning-Kalender 2018: Making-of — 20.07.2017 Die ersten Bilder von Vanessa Das Fotoshooting für den Miss-Tuning-Kalender 2018 ist abgeschlossen. Hier gibt es Bilder vom Making-of mit Vanessa Schmitt. Dazu: die heißesten Fotos aus 15 Jahren Miss Tuning!

Ganz normal: spontane Fan-Aufläufe beim Shooting.

Die Miss Tuning 2017 – Vanessa Schmitt – wird Eignern ihres Kalenders das kommende Jahr versüßen. Einen ersten Appetithappen gibt es schon jetzt: Die Tuning World Bodensee hat Bilder vom Making-of des Miss-Tuning-Kalenders in Italien veröffentlicht. Sie verschaffen einen ersten Eindruck von den traumhaften Kulissen, in denen die attraktive Miss mit ganz besonderen Fahrzeugen posieren durfte. Darunter ein Crossmotorrad: Das war nach eigenem Bekunden das Highlight für Vanessa, da sie selber leidenschaftlich gern Motorcross fährt. Ab Herbst 2017 kann der limitierte Kalender über die Homepage der Tuning World Bodensee bestellt werden. Die heißesten Bilder aus mittlerweile 15 Jahren Miss Tuning zeigt AUTO BILD oben in der Galerie.