Mitsubishi Eclipse Cross: Kaufberatung

D er Prospekt zum Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mitsubishi Eclipse Cross er Prospekt zum Eclipse Cross verspricht gleich auf der ersten Seite Dynamik, Stil und Komfort. Diese Versprechungen löst der Mitsubishi nicht ganz, aber doch in großen Teilen ein. Zum Thema Dynamik: Die Japaner bieten den Eclipse Cross , der seit Anfang 2018 bei den Händlern steht, mit einem einzigen, dafür brandneuen, Benziner an; ein Diesel folgt im Lauf des Jahres. 163 PS und 250 Nm aus 1,5 Liter Hubraum treffen auf mindestens 1507 Kilo, das spricht auf dem Papier nicht eben für beeindruckende Dynamik, doch in der Praxis macht der Eclipse seine Sache gar nicht übel. Kurz nach dem Antritt schwächelt der Turbo-Vierzylinder ein wenig, danach drückt er aber ordentlich. Die Achtstufen-Automatik agiert bei entspannter Autobahnfahrt unauffällig, zwingt den Motor unter Volllast aber unnötig lange zu hohen Drehzahlen. Im Stadtverkehr gibt's dagegen nichts zu meckern. Keine Überraschung: Angegeben sind 6,6 Liter auf 100 Kilometern, der Bordcomputer weist aber fast durchweg zehn Liter aus.

Die Anlehnung an den Outlander schafft Wiedererkennungswert

Gefällt: Die Frontpartie des Eclipse Cross wirkt bullig, modern und zeigt Ähnlichkeiten zum Outlander. Zum Thema Stil: Die Japaner beweisen Mut mit dem Design des Eclipse Cross, schließlich soll er der Marke zu neuem Schwung verhelfen. SUV-Coupés sind derzeit eben angesagt ... Die ungewöhnliche Heckgestaltung des Mitsubishi zieht in jedem Fall die Blicke auf sich. Dazu ein netter Kniff: Den Scheibenwischer haben die Japaner unter dem Spoiler versteckt, das sorgt für eine saubere Optik. Die Front hingegen geht einen konventionelleren Weg. Die Anlehnung an den Outlander, der auch die Plattform spendet, ist eine gelungene Sache und schafft damit Wiedererkennungswert für die Marke. An dieser Stelle noch ein Wort zur Verarbeitung. Auf den ersten Blick macht der Eclipse Cross einen guten Eindruck. Die Materialauswahl wirkt gelungen, und auch die Verarbeitung ist ordentlich, wenngleich nicht perfekt. So knarzt es beim Kontakt mit Seitenverkleidung und Mittelkonsole schon mal deutlich, und das quietschende Leder im Fond, verursacht durch aneinander reibende Sitzflächen, kann durchaus nerven.

Über Platzmangel kann sich niemand an Bord beschweren

Angenehmes Reisen: Bei geneigter Rückenlehne sitzen auch Passagiere über 1,95-Meter bequem. Keinen Anlass zur Kritik geben Ergonomie und Haptik. Die Anordnung aller Tasten und Schalter folgt einem logischen Prinzip, die Bedienung erschließt sich umgehend. Ein Extra, das wir schnell schätzen gelernt haben, ist die leider nur in den Linien Intro Edition (7000 Euro) und Top (9000 Euro) erhältliche 360-Grad-Kamera. Die Taste zur Aktivierung sitzt in der linken Lenkradspeiche und ermöglicht so flottes und sauberes Einparken , ohne die Alus zu ramponieren. Zum Thema Komfort: Über Platzmangel können sich weder die Vornsitzenden noch die Mitreisenden im Fond beschweren. Die Sitze in der ersten Reihe bieten ordentlichen Langstreckenkomfort, die Rücksitze lassen sich getrennt um gute 20 Zentimeter in der Länge verschieben, die Lehnen sind individuell einstellbar. Dank der relativ spät abfallenden Dachlinie genießen auch Passagiere über 1,95 Meter noch komfortabel viel Kopffreiheit, ohne sich dies mit einer unbequem niedrigen Sitzhöhe zu erkaufen.

Nur wenig Auswahl bei den Optionen