Mobilitätsdienste im Test

Fahrräder, Taxis, Roller, E-Roller und Co: Wie gut funktionieren Mobilitäts-Dienste im Alltag? Ein Test in Paris zeigt's!

Einziges Problem des komfortablen Chauffeur-Dienstes: Das Verkehrsproblem lösen Uber und seine Mitstreiter auch nicht, im Stau sind alle gleich. Und die Tatsache, dass Passagiere aufgrund der geringen Kosten und der großen Bequemlichkeit vom ÖPNV auf Uber umsteigen, verschlimmert die Situation auf den verstopften Straßen zusätzlich.

Zweiräder entlasten die Straßen

Es gibt noch Nachteile

Trotz berechtigter Euphorie für die neuen Konzepte ist allerdings auch ein guter Schuss Realitätssinn angebracht. Denn die neuen Mobilitätskonzepte eignen sich nicht für jeden: Reisende in Gruppen tun sich beispielsweise oft schwer, gleichzeitig Räder oder Roller zu finden, und auch der technische Zustand der einzelnen Fahrzeuge lässt oft zu wünschen übrig. Vor allem die Leih-Fahrräder scheinen sehr zu leiden.

Am schlechtesten schnitt dabei VeLib, der etablierte französische Anbieter in Paris ab. Nicht mal die Hälfte der inspizierten Räder war nutzbar, bei vielen waren die Felgen verbogen, der Sattel nicht mehr einstellbar oder ein Reifen platt. Den besten Eindruck hinterließ der chinesische Anbieter MoBike durch eine sehr robuste Konstruktion (Vollgummi-Reifen, Aluminium-Speichen, keine Antriebskette).

Ohne voll aufgeladenen Handy-Akku geht gar nichts

Grenzen – auch das eigene Die Technik setzt einem aber nicht nur auf Fahrzeug-Seite manchmal– auch das eigene Smartphone kann den Spaß verderben: Fast alle Mobilitäts-Systeme arbeiten mit Apps. Und die haben mitunter einen hohen Stromverbrauch, vor allem weil oft permanent die GPS-Position in die Cloud übermittelt wird. Ist man als Tourist unterwegs, ist darüber hinaus eine Navigations-App unumgänglich, die zusätzlich Saft aus dem Akku saugt. Da sollte das Smart-Phone am Start schon voll aufgeladen sein, denn für das erfolgreiche Beenden des Mietverhältnisses muss das Fahrzeug oft über die App wieder "ausgecheckt" werden.

Es gibt noch einiges zu tun

Und wie geht es weiter? AUTO BILD sprach mit Tobias Breithaupt von der P3 group über die Zukunft der Mobilitätsdienste:





Tobias Breithaupt: Eine starke Position für eine solche Plattform könnte national die DB-App einnehmen. Der ÖPNV ist bei der Routenberechnung und teilweise beim Ticketing bereits integriert, die registrierten Nutzer sind vielzählig. Unabhängige integrierende Apps wie free2move oder Moovel werden es wahrscheinlich schwer haben, eine breite Durchdringung zu erreichen. International gewinnt derjenige Anbieter mit dem stärksten Angebot wie z. B. Google Maps, das sukzessive immer mehr Services integriert, oder Uber (wenn auch noch nicht in Deutschland), dessen neuer CEO ausgerufen hat, das Amazon der Mobilität zu werden.



AB: Was sind die größten Herausforderungen in Deutschland für flächendeckende, gut funktionierende Sharing-Angebote? Gibt es bereits Länder, die einen Vorbildcharakter haben?



TB: Hier muss man unterscheiden. Auf der einen Seite ist das Car- und Bike-Sharing. Ein attraktives Angebot hängt im Wesentlichen von sofort verfügbaren Fahrzeugen ab. Das bedeutet große Flotten mit Flächenbedarf sowie hohe Fixkosten. Sowohl Park- bzw. Abstellraum als auch die Gewinnmargen sind hier limitierende Faktoren. Die Fusion von Car2go und Drivenow wurde aufgrund der Kosten nötig und möglich. Grundsätzlich wird sich die Nachfrage in engen Grenzen halten, solange man ein eigenes Auto selbst in Großstädten zu international sehr geringen Kosten im öffentlichen Raum und nahe der Haustür parken kann. Die Kosten liegen z. B. in den Niederlanden, Österreich oder Großbritannien oft um ein Vielfaches höher. Auf der anderen Seite steht das Ridesharing. Hier hat Deutschland vor allem auf der rechtlichen Seite, aber auch bei der öffentlichen Wahrnehmung Nachholbedarf. Die Schlagzeilen um Uber haben Spuren hinterlassen. Auf der Gesetzgebungsseite herrscht dringender Nachholbedarf beim Personenbeförderungsgesetz. Der Anspruch an professionelle Fahrer und feste Haltestellen ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Spannend ist die Entwicklung in Ländern wie Schweden, wo neuen Konzepten viel Spielraum entgegengebracht wird oder



TB: Uber wird beim Ridesharing schwer von der Poleposition in Europa und den USA zu vertreiben sein. Carsharing wird vor allem in Städten eine ergänzende Mobilitätsvariante sein, mit zunehmendem Fokus auf Emissionsfreiheit. In Deutschland haben Car2Go und DriveNow in den wenigen Städten, in denen sie aktiv sind, bei weitem die meisten Kunden und Fahrzeuge. Flinkster bedient zwar die meisten Städte, der Erfolg hängt aber wesentlich von einer besseren Integration mit den Bahnangeboten ab. Man darf auch auf die Angebote der sehr gut positionierten Autovermietungen gespannt sein. Beim Bikesharing wird es zu einer weiteren Konsolidierung kommen, bei der mit finanzstarken asiatischen Anbietern zu rechnen ist.



AB: Welche Fortbewegungsmittel werden sich in Zukunft durchsetzen, gibt es da einen klaren Trend oder Favoriten?