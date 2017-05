Monster Energy Girls: Sexy Grid-Girls — 19.05.2017 Die sexy Monster-Girls Motorsport, das sind qualmende Reifen, brüllende Motoren und knapp bekleidete Monster Energy Girls! Hier sind die heißesten Grid-Girls des Brauseherstellers.

R

# 10 Sexy-Kalender für 2017 1. Jungbauernträume 2017 Wandkalender 2. schlepper-KALENDER 2017 Traktoren & sexy Girls: Werkstattkalender 3. Erotischer Landmaschinenkalender 2017 4. Bikes & Girls 2017 Sexy Frauen und heiße Motorräder, Erotikkalender 5. Girls & Bikes 2017 Wandkalender Fotos 6. Bikes and Babes Motorräder und Mädchen (Monatskalender) 7. Girls & legendary US-Cars 2017 Wochenkalender 8. US Car Classics 2017 Klassische amerikanische Autos und PinUp Girls 9. Girls and Cars (Wall Calendar 2017) Shots of Girls and Cars 10. IFA Erotica Der offizielle IFA Fahrzeuge Erotik Kalender 2017

Fotos: Monster Energy

allye, Rallycross, NASCAR, Dakar und Gymkhana , Monster Energy ist überall im Motorsport präsent. Kaum eines dieser Events findet ohne die sexy Monster Girls statt. Ob in Boxengassen, an Rennstrecken oder Rallyepisten – überall bespaßen die hübschen Monster Girls die Zuschauer und bewerben gut gelaunt die Energydrinks der Firma.Ähnlich wie Red Bull setzt sich Monster als Sponsor in Szene, geht zum Beispiel Kooperationen mit Superstars wie Ken Block , Drifter Vaughn Gittin Jr. oder MotoGP-Star Valentino Rossi ein. In deroben sehen Sie die heißesten Fotos der Monster Girls! Das Video gibt einen Einblick in ihren aufregenden Alltag: