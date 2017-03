Monster Truck: Erster Front Flip der Welt — 29.03.2017 Monster Truck macht Vorwärts-Überschlag! In den USA hat ein Monster-Truck-Fahrer die erste Vorwärtsrolle der Welt geschafft. AUTO BILD hat das spektakuläre Video!

Operation geglückt! Lee O'Donnell schaffte den ersten Front Flip mit einem Monster Truck!

Lee O'Donnell fährt in den USA den Monster Truck mit dem Spitznamen "Mad Scientist" (zu deutsch: verrückter Wissenschaftler) und hat einen Rekord der Extraklasse aufgestellt. Vor tausenden von Fans schaffte er den ersten Front Flip der Welt in einem Monster Truck. Doch bevor es zu dem spektakulären Stunt kam, drehte O'Donnell noch einige Runden auf dem Gelände, um die Fans anzuheizen. Er hüpfte mit dem 1500 PS-Geschoss über eine kleine Kuppe, landete auf den Hinterrädern, drückte das Gaspedal durch und vollführte das Unfassbare. Der rund fünf Tonnen schwere Truck kippte in der Luft nach vorne, drehte sich und kam sauber mit den Vorderrädern wieder auf. Danach landete er beim Versuch eines weiteren Backflips auf dem Dach, doch das interessierte die Fans wenig. Sie feierten den Mad Scientist für den ersten Front Flip mit einem Monster Truck!