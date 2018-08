N

icht mehr lange bis zur! Wie jedes Jahr zieht es auch in diesemAutofans aus der ganzen Welt ins. Eine Woche lang (20. bis 26. August 2018) gibt es hier die schnellsten, teuersten und seltensten Autos der Welt zu bestaunen. Egal, ob brandneue Hypersportwagen, große Luxuslimousinen oder unbezahlbare Oldtimer : Hier ist alles am Start. Genau genommen besteht die Car Week aus vielen einzelnen Events: The Quail, Legends of the Autobahn oder Exotics on Cannery Row, wobei der Pebble Beach Concours d'Elegance das Finale markiert. Die bekanntesten Auktionshäuser der Welt versteigern während dieser sieben Tage exklusive Autos und auch die großen Hersteller wie Audi Mercedes und mehr sind auf der Car Week vertreten.