Moskau International Autosalon 2018: Highlights

Repräsentativ: Mit dem Russen-Rolls-Royce Aurus Senat ist Staatspräsident Vladimir Putin unterwegs. Das rollende Schiff ist satte 6,63 Meter lang, eine Menschentraube verdeckt es meist fast vollständig. So ist das auf dem Moskauer International Autosalon mit dem Aurus Senat , denn schließlich lässt sich Russlands Staatspräsident Wladimir Putin damit durchs Riesenreich chauffieren. Auf der Automesse ist der Wagen erstmals für die Öffentlichkeit frei zugänglich, soll 2019 für jedermann zu haben sein und dann das Ansehen Russlands in der automobilen Welt steigern. So lässt es der Russen-Rolls-Royce nicht am klassenüblichen Luxus fehlen: feines Leder, LED-Scheinwerfer , adaptives Fahrwerk und ein Allradantrieb , der die 600 PS aus einem von Porsche entwickelten 4,4-Liter-V8-Motor verteilt. Und als Unterstützung steckt sogar noch ein 112 PS starker Elektromotor im Antriebsstrang.

Auf der Moskauer Messe haben auch Tuner ein Zuhause

Schräges Ding: Tuning-Extremumbauten wie dieser VW Golf dürfen in Moskau auch auf die Messe. Wem das riesige Schiff zu groß ist, kann sich die kleinere Version schnappen – die ist dann immer noch 5,63 Meter lang. Zunächst wollen die Russen rund 5000 Stück des Luxusmobils bauen. Ob der Senat trotz aller verständlichen Euphorie mit einem Rolls-Royce Phantom oder dem Bentley Continental mithalten kann, darf zumindest bezweifelt werden. Nichtsdestotrotz denken die Macher des Senats schon über weitere Autos nach: Unter anderem über ein SUV, das deutlich wahrscheinlicher ist als der ebenfalls kolportierte Monster-Van. Wie die Hauptstadt von Putins Riesenreich ist auch das automobile Schaulaufen, das am Rand der Millionen-Metropole stattfindet, voller Gegensätze. Während die einen in feinledrigem Luxus schwelgen, frönen andere hemmungslos einem Tuning-Wahn mit Autos, deren Räder so tief und schräg in den Radhäusern stecken, dass man sich fragt, wie dieses Gefährt denn auf seinen Platz gekommen ist – und seien es nur ein paar Meter vom Hänger zum Messestand.

Martialische Vehikel treffen den Geschmack des Publikums

Heavy Duty: Für Avtoros dürfte wohl kein Gelände zu schwer sein – die Russen lieben solche Vehikel. Gewohnt beliebt sind in Russland rustikale Vehikel, die in jedem Krisengebiet als Transportmittel herhalten könnten. Gegen das mächtige Gefährt, das der Geländespezialist Avtoros mit in die Hallen gebracht hat, sieht ein amerikanischer Bigfoot-Truck aus, wie ein Kinderspielzeug. Wenn man in dem meterhohen Kommandostand steht, fühlt man sich fast wie ein Feldherr. Ein paar Meter weiter stehen noch ein paar Jeeps und Allradfahrzeuge in Tarnbemalung, die auf reges Interesse bei den Besuchern stoßen. Angesichts der schlechten Straßen und der riesigen Naturflächen hilft es, ein Fahrzeug in der Garage zu haben, das bei allen Bedingungen zurechtkommt. Eher zum Spaßfahren ist der Kawasaki Buggy Teryx4 gedacht, mit dem man mit rund 44 kW/60 PS über Stock und Stein toben kann.

Lada präsentiert den Nachfolger des legendären Niva

Noch ist er eine Studie, aber der Lada 4x4 Vision könnte eines Tages den legendären Niva beerben. Deutlich gemächlicher geht es in der Limousine des aserbaidschanischen Autobauers Khazar voran, die mit iranischer Hilfe entstanden ist. Im Billigsegment tut sich einiges. Nachdem die Chinesen vor ein paar Jahren mit der automobilen Invasion Russlands grandios gescheitert sind, nehmen die Hersteller aus dem Reich der Mitte jetzt einen neuen Anlauf: Lifan hat den Solano II im Gepäck, der sinnigerweise gleich als Taxi präsentiert wird, während GAC und Haval auf SUVs setzen. Kia will da nicht hintenanstehen und geht mit dem barock anmutenden Mohave auf Kundenfang. Imposant ist auch der Kleinbus "Next", der für Transportation made in Russia sorgen soll. Deutlich ambitionierter sind sie schon bei Lada und dem Allianzpartner Renault unterwegs. Während die Franzosen mit dem Arkana ein schickes SUV-Coupé vorstellen, hält AutoVAZ mit dem Lada 4x4 Vision concept die Fahne der traditionellen Offroad-Fahrzeuge aus Togliatti hoch. Es wird auch langsam mal Zeit, dass man sich um einen Nachfolger des legendären Lada Niva kümmert.

Der Auftritt der deutschen Autobauer ist äußerst bescheiden