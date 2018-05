Motorkontrollleuchte: Darum leuchtet oder blinkt die MKL

Welcher Fehler bei einer leuchtenden Motorkontrollleuchte vorliegt, lässt sich pauschal überhaupt nicht sagen. Jedoch lässt sich an der Art des Aufleuchtens deuten, wie gravierend der erkannte Fehler ist.

Auslesen klappt längst auch per App. Entsprechende Diagnosestecker, die via Bluetooth mit dem Smartphone kommunizieren, gibt es ab etwa 40 Euro.

OBD-2-Diagnosegeräte, mit denen sich der Fehlerspeicher Auslesen lässt, sind bereits zu Preisen ab etwa 20 Euro erhältlich, kosten also nicht mehr als das einmalige Auslesen des Fehlerspeichers in der Werkstatt. Dabei sollte man darauf achten, dass das Diagnosegerät mit dem eigenen Fahrzeug kompatibel ist. Autos aus dem Volkswagenkonzern nutzen zum BeispielAG-OMiagnose-ystem) und damit eine andere Diagnose-Software als Autos von BMW oder Mercedes . Einige allgemeine Parameter lassen sich aber mit den meisten Standard-Diagnosegeräten bei allen OBD2-fähigen Autos auslesen. Generell spricht also nichts gegen die Anschaffung so eines Geräts. Allerdings gilt es zu bedenken, dass das Diagnosegerät keine konkreten Reparaturhinweise zur Behebung der Fehlerursache ausspuckt. Mit anderen Worten: Die Interpretation des Fehlerprotokolls ist für Laien oft schwierig. So kann zum Beispiel der Fehler "Leck im Ansaugsystem erkannt", der zu einem dauerhaften Leuchten der Motorkontrollleuchte führt, auch nur indirekt das Ansaugsystem betreffen; zum Beispiel wenn die Fehlermeldung durch ein defektes Abgasrückführungsrohr ausgelöst wurde. Und auch der Werkstattmeister kann dem Kunden nach der ersten Diagnose manchmal nur vage Informationen über einen möglichen Defekt geben, da auch er nicht die genaue Schadensursache aus dem Computer erfährt. Verbrennungsaussetzer können unter anderem durch eine defekte Zündkerze, eine kaputte Zündspule oder ein verdrecktes Einspritzventil verursacht werden. Was die genaue Ursache ist, findet die Werkstatt aber am schnellsten heraus. Und in vielen Fällen sind die Informationen aus dem Diagnosegerät für erfahrene Werkstätten ein wertvoller Hinweis, welche Komponenten bei der Fehlersuche als Erstes zu inspizieren sind.