ruiser, Bagger, Bobber, Cafe Racer, Crosser, Enduro, Retro-Bike, Supersportler : Wer über ein neues Motorrad nachdenkt, hat die ganz große Auswahl. 2019 gilt das bei Kawasaki vor allem für junge Fahrer. Dann schicken die Japaner die brandneuen Ninja 125 und Z125 ins Rennen. Vom Design her orientieren sich an ihren schnellen großen Schwestern. 15 PS Leistung stehen bei beiden im Datenblatt, für Fahranfänger erst einmal genug Power. Zielgruppe sind Zweirad-Einsteiger, die keinen Roller, sondern ein richtiges Motorrad fahren wollen.

Die dicke FXDR 114 kommt ganz ohne Beinamen wie Street Bob oder Low Rider.

Harley-Davidson lässt bei der brandneuen FXDR 114 künftig Beinamen wie "Street Bob" oder "Low Rider" weg. Dafür setzt die fette Kiste auf ein aggressives Äußeres. Die neu entwickelte Hinterradschwinge ist aus Leichtmetall – sie führt ein massives 240er Rad auf einer 18 Zoll großen Felge. Ein klassisches Schutzblech fehlt hinten ganz. Der Solositz zwingt geradezu in eine geduckte Haltung. 303 Kilogramm wiegt die FXDR vollgetankt, für Vortrieb sorgt der 91 PS starke Milwaukee-Eight-Motor mit 1868 Kubikzentimetern Hubraum. Ab Oktober steht die FXDR 114 in Deutschland beim Händler. Sie kostet in der Basisversion 24.595 Euro.