MTM Audi SQ7: Test — 17.05.2017 Dampfkoloss im Test Der dieseldüsige MTM SQ7 TDI kratzt dank elektronischer Leistungssteigerung an der magischen 1000-Newtonmeter-Marke. Wir machen den Test.

Der Vortrieb des Diesel-Koloss ist unglaublich



Diesel-Rakete: Dank 960 Nm Drehmoment geht der MTM SQ7 in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

Beim Preis müssen Tuning-Fans ganz tapfer sein



Deutliche Preis-Ansage: Im MTM-Trimm kostet der Audi SQ7 annähernd 120.000 Euro.

Fahrzeugdaten MTM Audi SQ7 Motorbauart V8-Triturbo Einbaulage vorn längs Hubraum 3956 cm³ kW (PS) bei 1/min 371 (505)/4710 Literleistung 128 PS/l Nm bei 1/min 960/3275 Antrieb Allrad Getriebe 8-Stufen-Automatik Bremsen vorn 420 mm/innenbel./gel. Bremsen hinten 370 mm/innenbel./gel. Reifengröße vorn 285/35 R 22 Reifengröße hinten 285/35 R 22 Länge/Breite/Höhe 5069/1968/1741 Messwerte 0-100 km/h 4,5 s 0-200 km/h 17,8 s 60-100 km/h (4./5. Gang) 3,0/4,1 s 80-120 km/h (5./6./7./8. Gang) 3,9/5,4/6,5/8,7 s Bremsweg aus 100 km/h kalt 35,8 m aus 100 km/h warm 34,0 m Vmax 250 km/h (abgeregelt) Testverbrauch 11,9 l/100 km (Diesel) Leergew./Zuladung 2537/493 kg Leistungsgewicht 5,0 kg/PS Testwagenpreis 119.239 Euro

Ben Arnold Fazit Drehmomentfreaks mit Platzbedarf greifen nicht zu irgendeinem Audi Q7 – sondern unbedingt zum SQ7 TDI mit Advanced-Fahrwerk: Das riesige SUV gibt sich ungeahnt beweglich, drückt dank MTM-Mehrleistung noch nachhaltiger – und tönt noch kräftiger. Minuspunkte? Unveränderte Höchstgeschwindigkeit und Lücken in der Lieferfähigkeit.

m die Technologie-Krone in der Dieselklasse ist ein Wettkampf entbrannt: Audi hat mit einem V8-Biturbo-Aggregat und zusätzlichem Elektrolader vorgelegt. Der Monstermotor kommt aktuell im SQ7 TDI und im nagelneuen Bentley Bentayga Diesel zum Einsatz. BMW verfügt nur über einen Reihensechser – hat diesen im 750d aber jüngst mit einem vierten Turbolader bestückt. Das PS-Duell gewinnt aktuell Audi – mit 435 zu 400 PS.Und das ist noch längst nicht alles: MTM trotzt dem Aggregat per Zusatzsteuergerät stolze 70 Extra-PS ab – und kommt so auf 505 Pferdestärken. Das Drehmoment erhöht das Tuning von 900 auf 960 Newtonmeter. 0 bis 100 km/h dauert dank Tuning nur 4,5 Sekunden; bis 200 km/h wächst der Vorsprung auf 0,8 Sekunden. Auch in der Elastizität knöpft der Veredler der Serie in allen Gängen ein paar Zehntel ab. Nur die Höchstgeschwindigkeit bleibt unverändert: 250 km/h müssen reichen. Genügt nicht, um an einem Cayenne S Diesel mit 385 PS vorbeizukommen – der läuft 252 km/h.Faszinierend, wie zackig und entspannt man mit einem Q7 unterwegs sein kann. Der hat trotz Gewicht und Abmessungen eine Wendigkeit vorzuweisen, die beeindruckt. Das kommt nicht von ungefähr: Dank des optionalen Advanced-Fahrwerkspakets ab Werk verfügt der Koloss über aktive Wankstabilisierung, elektronisches Sportdifferenzial an der Hinterachse und Allradlenkung.Die Klangkonserve Active Sound ist nicht jedermanns Sache, neutralisiert den drögen Dieselsound aber mit Erfolg. Von MTM nachgeschärft, darf der im Auspuff versteckte Lautsprecher noch kerniger (über-)tönen.Das Tuning des Technologieträgers gestaltet sich komplex: Beim ersten Test legte der SQ7 TDI von MTM noch unschöne Vibrationen an den Tag. Beim zweiten Mal war dann alles gut. Wir fuhren ein Vorserienauto: Den TÜV-Segen für die Leistungssteigerung sollte es in rund sechs Wochen geben; ob die 22-Zoll-Schmiederäder überhaupt ins Programm aufgenommen werden, ist noch offen.Mit Spezial-Fahrwerk und Keramikbremse kostet der Audi SQ7 schon ab Werk über 100.000 Euro. Immerhin steigt der Verbrauch nur um 0,7 Liter.