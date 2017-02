MWC 2017: Highlights — 28.02.2017 Updates für Seat, Mercedes, Ford und BMW Seat bekommt Virtual-Cockpit, Mercedes zeigt bald freie Parkplätze und Ford holt 4G LTE an Bord. Die Trends des Mobile World Congress 2017!

Seat-App ab Sommer bei CarPlay



Nach VW wird auch Seat seine Fahrzeuge über das Benutzerkonto ID konfigurieren lassen.



Mercedes will künftig freie Parkplätze zeigen



Das E-Klasse Coupé ist mit seinem Vernetzung ganz weit vorne bei Mercedes.



LTE-Geschwindigkeit bei Ford



Für AppLink gibt's jetzt neue Apps wie Waze und ParkU.

BMW ultraschnell mit 5G

ndlich! Nach Audi und VW bekommt nun auch die spanische Volkswagentochter Seat das Virtual-Cockpit. Auf dem Mobile World Congress (MWC: 27. Februar bis 2. März 2017) gab es einen ersten Ausblick auf das digitale Kombiinstrument. Vorstandsvorsitzender Luca de Meo ließ durchsickern, dass das Cockpit zwischen 2018 und 2019 Einzug erhalte. Damit verbunden sind auch Services wie Echtzeit-Verkehrsvorhersagen, Routenempfehlungen (Restaurants, Shops, Services, etc.) und Vorschläge, die auf Änderungen des Fahrerkalenders beruhen. Zudem wird Seat das Benutzerkonto ID von Volkswagen übernehmen. Registrierte Kunden können darüber ihre Seat-Modelle konfigurieren, beispielsweise den Fahrmodus oder das Ambientelicht voreinstellen. Sobald das Smartphone mit dem jeweiligen Modell verbunden ist, werden die Einstellungen geladen. Das soll in Zukunft vor allem Car-Sharing Angebote attraktiver machen oder die Nutzung von Fahrzeugen in einem kleinen Kreis wie der Familie erleichtern.Ein wichtiger Durchbruch ist Seat bei Apple CarPlay gelungen: Als erster Hersteller hat es die Marke geschafft, eine eigene App durchzuboxen. Ab Sommer 2017 soll die DriveApp für iOS auch in Deutschland verfügbar sein. Damit lässt sich zum Beispiel der Fahrzeugstatus abrufen und eine Übersicht von Seat-Händlern anzeigen. Außerdem zeigt Seat einen von zehn eMii Prototyp , der die Funktion von elektrischer Antriebstechnologie im Carsharing Betrieb zu testen soll. "Das heißt nicht, dass dieses Auto unser erstes elektrisches Modell sein wird, aber es ist das ideale Fahrzeug, um diese Tests in Barcelona durchzuführen", betonte de Meo in Barcelona. Mercedes zeigt neben dem Service "smart ready to share", mit dem smart-Fahrer ihre Fahrzeuge mit Freunden, Kollegen und Verwandten teilen können, das Comand Online, des neuen E‑Klasse Coupés. Dabei wurde die Synchronisation der beiden Bildschirme verbessert. Ändert der Fahrer die Tachoansicht, wechselt auch die Grafik im Hauptbildschirm über der Mittelkonsole schneller als zuvor bei der E-Klasse Limousine . Außerdem deutete Mercedes an, dass die Option für die Tachoansichten künftig vielfältiger werden könne. Zusätzlich sollen neben Echtzeitverkehrserkennung und Spritpreisen in naher Zukunft auch freie Parkplätze auf der Navigationskarte berücksichtigt werden. Die Daten zu freien Parklücken sammeln Autos mit ihren bereits eingebauten Sensoren und schicken diese mit einer gesicherten Verbindung vom Daimler Vehicle Backend an die Bosch IoT Cloud zur Verarbeitung. Nach Auswertungen fließen die Daten in einer digitalen Parkplatzkarte im Display oder in der Mercedes me-App ein.Ford wird für seine europäischen Modelle zusammen mit Vodafone 4G LTE im Auto anbieten. Die FordPass Connect-Schnittstelle basiert auf einem ins Fahrzeug integrierten Modem, das mit dem LTE-Netzwerk von Vodafone interagiert und bis zu zehn externe Endgeräte über WLAN einbinden kann. Die höhere Geschwindigkeit soll Streaming und Download von Filmen, Online-Spiele und Musik während der Fahrt für Mitreisende besser verfügbar machen. In Verbindung mit der FordPass Smartphone-App können FordPass Connect-Nutzer zudem von nahezu jedem Punkt auf der Erde ihren Wagen ver- und entriegeln oder den Status ihres Fahrzeugs abrufen. Außerdem wird mit dem FordPass Connect-Modem ein Notfalldienst angeboten werden. Der informiert bei Bedarf Rettungskräfte über den aktuellen Standort des verunglückten Fahrzeugs oder nimmt über die integrierte SIM-Karte Kontakt zu den Unfallopfern auf. Darüber hinaus wurde auf dem MWC angekündigt, dass unter der Ford AppLink demnächst die Navi-Anwendung Waze und der Parkservice ParkU funktionieren.Intel zeigt unter anderem wie 5G in der Dachantenne von BMW integriert wird. Die extrem schnelle Datenübermittlung wird vor allem für das autonome Fahren gebraucht. Erst Ende September 2016 hatten sich BMW, Audi. Daimler, Ericsson, Huawei, Nokia, Qualcomm und Intel zu 5G Automotive Association (5GAA) zusammengeschlossen.