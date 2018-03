Nackter Wahnsinn: die besten Bilder — 20.03.2018 Die heißesten Kalender-Girls Für Autokalender werden nur die attraktivsten Frauen abgelichtet. AUTO BILD hat die heißesten Bilder der vergangenen Jahre zusammengetragen!

Video: Kalendergirls (2016/2017) Kalendergirls Highlights (2016/2017) Zur Videoseite

# 10 Sexy-Kalender für 2018 1. US Car Classics 2018 Wandkalender - DIN A2 quer 2. Heiße Frauen und schnelle Autos 2018 Tischkalender - DIN A5 quer 3. Cars and Girls 2018 Wandkalender - DIN A3 quer 4. Girls & legendary US-Cars 2018 Wochenkalender 5. Girls & Bikes 2018 Wandkalender Fotos 6. Jungbauernträume 2018 Landlust von ihrer schönsten Seite 7. Schrauberträume 2018 erotischer Kalender für Schrauber- und Auto-Enthusiasten 8. schlepperKALENDER 2018 Traktoren & sexy Girls Werkstattkalender 9. Girls & cars 2018 Broschurkalender 10. Girls & Cars 2018 Wandkalender

Cars & Girls

DTM Kalender DTM Kalender

Twin Busch Twin Busch

Miss Tuning Miss Tuning

Liqui Moly Liqui Moly Sexy Girls & Cars

Es gibt Autokalender , die mit Warnhinweisen wie "Nur innen im Kühlschrank aufhängen" oder "Unbedingt kühl lagern" bestückt werden sollten – weil die Girls so verdammt attraktiv und die Bilder so unglaublich heiß sind! AUTO BILD hat genau diese Fotos der vergangenen Jahre aus dem Archiv gesucht: Von Liqui Moly bis Hot'n'Schrott, von Car-System bis SWD Pin-up. Zum Durchklicken und Genießen. Also am besten schnell ein kaltes Getränk holen, und schon kann es losgehen!