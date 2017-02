Navigationsgeräte: Bestseller bei Amazon — 22.02.2017 Die beliebtesten Navis Navigationsgeräte lotsen Sie auf dem richtigen Weg zum Ziel. Aber welches Navi ist eine gute Wahl? AUTO BILD zeigt, welche Modelle aktuell bei Amazon zu den meistgekauften Geräten gehören.

Mobile Navigationsgeräte erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Für Autofahrer, die kein Smartphone nutzen, sind die handlichen Geräte die günstigste Möglichkeit, sich per GPS zum Ziel führen zu lassen. Doch auch Smartphone-Nutzer können vom klassischen Navi profitieren. Im Gegensatz zur Navi-App auf dem Handy bleibt das mobile Datenvolumen

beim Gebrauch eines Navigationsgeräts unangetastet. Zudem fallen bei Reisen ins Ausland keine zusätzlichen Kosten fürs Roaming an.

So weit, so praktisch. Doch wer sich im Handel umschaut, kann schnell den Überblick verlieren. Denn die Palette von Angeboten ist wirklich schwer überschaubar. Dazu unterscheiden sich die elektronischen Lotsen bei den Funktionen zum Teil deutlich. Neben dem bloßen Navigieren verfügen viele Geräte inzwischen über weitere Gimmicks. So gibt es Modelle mit integrierten Freisprecheinrichtungen, Blitzerwarnern und auch WLAN-fähige Navis, die zum Erweitern oder Aktualisieren des Kartenmaterials nicht mehr an den Rechner über ein USB-Kabel angeschlossen werden müssen. Besonders praktisch, da viele Hersteller dazu übergegangen sind, für ihre Geräte lebenslang kostenlose Karten-Updates zur Verfügung zu stellen.

Ein Anhaltspunkt, um beim Navi-Kauf nicht die Orientierung zu verlieren

, können Bestseller-Listen von Versandportalen wie Amazon sein – inklusive Kundenrezensionen. In der Tabelle unten sehen Sie, welche Navigationsgeräte

bei Amazon aktuell am häufigsten gekauft werden

.