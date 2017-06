Neu oder gebraucht? Kaufberatung, Teil 2

Lars Busemann

Fazit

Neu gegen gebraucht, was soll da schon herauskommen? Klar ist neu immer besser und gebraucht immer günstiger. Aber so einfach ist es doch nicht, und es lohnt sich vor allem für private Käufer, einmal genau hinzuschauen. Beispiel Mittelklasse: Der aktuelle Passat und die C-Klasse werden drei Jahre alt, ein günstiger Zeitpunkt zum Gebrauchtwagenkauf. Zum einen ist das Auto noch aktuell, zum anderen hat der Wertverlust rund die Hälfte des Neupreises vernichtet. Anders sieht es aus bei abgelösten Generationen: Hier ist der entwicklungstechnische Unterschied spürbar, besonders in der Oberklasse.