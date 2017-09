Neue Cabrios (2017, 2018, 2019, 2020 und 2021) — 25.09.2017 Offensichtlicher Fahrspaß Vom Audi RS 5 Cabrio über den Ferrari Portofino bis zum Nissan 390 Z Cabrio. AUTO BILD zeigt die Cabrio-Neuheiten bis 2020!

In Deutschland sind jeden Sommer etwa zwei Millionen Cabrios auf den Straßen unterwegs. Einer großen Beliebtheit erfreuen sich die offenen Autos auch in den USA und in Großbritannien. Obwohl das Frischluftfahren kein billiges Vergnügen ist, hat die Vielfalt offenbar nicht darunter gelitten – unter den Cabrio-Neuheiten bis 2021 fahren Autos aus nahezu allen Klassen.