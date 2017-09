Neue Coupés (2017, 2018, 2019, 2020 und 2021) — 25.09.2017 Schnittige Schönheiten Sportlich und elegant: Bentley Continental GT, M2 und 2er Facelift von BMW, Mercedes-AMG C 63 Coupé und alle weiteren Coupé-Neuheiten bis 2021.

Autor: Michael Gebhardt

ei BMW ist es Zeit, die Coupés zu überarbeiten: M2 und 2er bekommen ein Facelift . Auch Mercedes passt das C 63 Coupé und den S-Klasse-Zweitürer ans aktuelle Design und den Stand der Technik an. Der Bentley Continental GT wird komplett neu aufgelegt, samt neuer Plattform. Die stammt nicht mehr vom ausgelaufenen Phaeton sondern vom Porsche Panamera . Doch die Hersteller geben sich nicht mit den aktuellen Modellen zufrieden: Der legendäre Audi sport quattro könnte wieder aufgelegt werden und Mazda arbeitet mit dem RX-9 an der Rückkehr des Wankels.