Neue Hybrid- und Elektroautos (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025) — 10.01.2018 Mit vollen Akkus in die Zukunft Kia Niro EV, Polestar 1, Byton SUV, Tesla Model Y und zahlreiche E-Modelle von BMW und Audi: AUTO BILD zeigt die Elektro-Neuheiten bis 2025!

Autoren: Peter R. Fischer, Christopher Clausen , Elias Holdenried

er elektrische Antrieb ist weiter auf dem Vormarsch. Die Plug-in-Hybridtechnik hält Einzug in alle Fahrzeugklassen, auch die Brennstoffzelle ist im Kommen – sie wird vor allem von den asiatischen Herstellern weiterentwickelt. Die Spanne der elektrisch unterstützten Autos ist riesig, sie reicht vom Kleinwagen bis zum Luxus-SUV. Auch bei den Nutzfahrzeugen sind alternative Antriebe inzwischen keine Zukunftsmusik mehr: Neben reduzierten Verbrauchswerten bieten die Steckdosen-Hybridlaster die Möglichkeit, rein elektrisch zu fahren.Im Segment der vollelektrischen Autos wird es in Zukunft ebenfalls reichlich Zuwachs geben. Durch Fortschritte in der Baterietechnologie und mit der Ausweitung der Lade-Infrastruktur werden E-Autos eine immer größere Alternative zum konventionellen Verbrennungsmotor. VW BMW und Mercedes wollen in den kommenden Jahren deshalb komplette Elektroauto-Familien auf den Markt bringen.