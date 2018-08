I

m quirligen Stadtverkehr und vor allem bei der Parkplatzsuche sind sie die Helden: Kleinwagen. Wo man mit großen Limousinen und SUVs ewig rangiert, flitzen sie ganz schnell in die Lücke. Heutzutage sind Kleinwagen auch keine Verzichtserklärungen mehr, denn immer mehr Hersteller bringen Extras aus höheren Klassen auch in ihre Einstiegsmodelle – vom Internet bis zur Lenkradheizung. Sogar der Fahrspaß kommt nicht zu kurz, denn leichte Kleinwagen kommen auch mit weniger starken Motoren ordentlich in Schwung.