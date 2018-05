Video: Skoda Octavia Combi (2021) Neuer XXL-Kofferraum Zur Videoseite

Neue Kombis (2018, 2019 und 2020) zur Galerie

Trotz des anhaltenden SUV-Trends führen Kombis seit Jahren die deutschen Zulassungsstatistiken an – das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Dabei besetzen einige Hersteller geschickt die Lücke zwischen den Segmenten: Audi A6 allroad oder auch die Mercedes C-Klasse All Terrain sind on- wie offroad zu Hause.