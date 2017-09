Neue Oberklasse-Modelle (2017, 2018 und 2019) — 26.09.2017 So fahren die Chefs morgen Audi A7, Peugeot 508, Jaguar XJ, Skoda Superb und der neue Mercedes CLS – AUTO BILD zeigt die Oberklasse-Neuheiten bis 2019!

D

Alle Neuheiten bei den Business-Modellen zeigt AUTO BILD in der Bildergalerie!

Autor: Jan Götze

ie tonangebenden Premiumhersteller Audi BMW und Mercedes registrieren in Deutschland eine sinkende Nachfrage nach großen Limousinen. Die Marktanteile von Audi A6 BMW 5er und Mercedes E-Klasse werden also kleiner – allerdings verleiht das den schicken Limousinen im Gegenzug zusätzliche Exklusivität. So ist das Segment längst nicht eingeschlafen, im Gegenteil: In den kommenden Jahren starten nicht nur die neuen Limousinen-Generationen des Dreigestirns, auch andere Hersteller stoßen nach ihrem Rückzug aus der Ober- bzw. Luxusklasse wieder in das Segment vor.