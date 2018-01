Neue Renault, Dacia und Alpine (2018, 2019, 2020 und 2021) — 03.01.2018 Das planen Renault, Dacia und Alpine Renault und Dacia planen bis 2021 eine große Elektro-Offensive. Acht komplett neue E- und Hybridmodelle sollen kommen – und eine Sportversion des Mégane.

Autor: Elias Holdenried

Der Renault-Konzern hat sich mit seiner "Drive the Future"-Strategie ehrgeizige Ziele gesetzt. Der weltweite Absatz soll bis 2018 deutlich gesteigert werden. Neben der Neuauflage zahlreicher Volumenmodelle fahren die Franzosen in Zukunft auch komplett neue Wege: Acht Elektro- und zwölf Hybridmodelle sollen auf den Markt kommen. Dacia überarbeitet die Erfolgs-Baureihe Duster und verpasst dem SUV einen hochwertigen Look. Falls die Wiedergeburt der Sportwagenmarke Alpine klappt, könnte sogar ein sportliches Alpine-SUV folgen. Und Renault will mit dem expressiv gestalteten Captur 2 im Kleinwagen-SUV-Segment angreifen.