Neue Renault, Dacia und Alpine (bis 2021) — 08.10.2017 Das planen Renault, Dacia und Alpine Renault und Dacia planen bis 2021 eine große Elektro-Offensive. Acht komplett neue E- und Hybridmodelle sollen auf den Markt kommen. Außerdem steht die Sportversion des Mégane in den Startlöchern.

D

Autor: Elias Holdenried

er Renault-Konzern hat sich mit der "Drive the Future"-Strategie ehrgeizige Ziele gesetzt. Neben der Neuauflage zahlreicher Volumenmodelle fahren die Franzosen in Zukunft auch komplett neue Wege. Der weltweite Absatz soll bis 2018 deutlich gesteigert werden, außerdem sollen acht Elektro- und zwölf Hybridmodelle auf den Markt kommen. Dacia überarbeitet das Erfolgs-Baureihe Duster und verpasst dem SUV einen hochwertigen Look. Falls die Wiedergeburt der Sportwagenmarke Alpine klappt, könnte sogar ein sportliches Alpine-SUV folgen. Doch damit ist nicht Schluss: Renault plant ein weiteres SUV unterhalb des Captur