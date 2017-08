Neue SPORT BILD-App: Jetzt downloaden — 04.08.2017 Das Beste aus fünf Sport-Welten Ab sofort gibt es EINE neue kostenlose Sport-App, die das Beste aus FÜNF Welten vereint: SPORT BILD, BILD, BILD am SONNTAG, FUSSBALL BILD und Transfermarkt.

S

Das steckt alles in der neuen SPORT BILD-App

Hier gibt's die neue SPORT BILD-App



PORT BILD, BILD, BILD am SONNTAG, FUSSBALL BILD und Transfermarkt: Jetzt gibt es EINE neue kostenlose Sport-App, die das Beste aus FÜNF Welten vereint. Alfred Draxler, Chefredakteur SPORT BILD: "Darauf haben unsere Fans lange gewartet, die Sportnachrichten von SPORT BILD sind nun auch per App erhältlich. Zusammen mit BILD, FUSSBALL BILD, BILD am SONNTAG und Transfermarkt bietet die neue Sport BILD App rund um die Uhr eine einzigartige Sportberichterstattung für das Smartphone ." Matthias Brügelmann, FUSSBALL BILD-Chef und Stellvertreter der Chefredakteurin BILD: "Die meisten Reporter, die meisten Artikel. Es gibt keine Sport App, die mehr Journalisten im Einsatz hat und täglich so viele eigene Geschichten veröffentlicht".Fußball, Formel 1, Leichtathletik-WM, Tennis, Boxen, Handball, Basketball, Eishockey – da steckt alles drin!Bundesliga, Premier League, LaLiga, Serie A und Ligue 1, dazu die deutschen Champions-League- und Europa-League-Spiele. UND: Die Höhepunkte der Formel 1, NBA und NFL.Alle großen Sport-Events gibt es in der App als Liveticker. Dazu: Tabellen, Ergebnisse und Statistiken. • Transfer-Ticker: Die neuesten Wechsel, die heißesten Gerüchte. Hier bleiben Sie immer auf Stand.Personalisieren Sie Ihre Startseite und erhalten Sie alle News Ihres Klubs auf einen Blick! Zudem können Sie gezielt Push-Meldungen zu Ihrem Verein oder Ihrer Lieblings-Sportart abonnieren.Der Download der Sport BILD App ist kostenlos und für iOS im iTunes App Store und für Android im Google Play Store abrufbar. Lesen Sie die E-Paper von FUSSBALL BILD, SPORT BILD, BILD und BILD am SONNTAG in den ersten sieben Tagen nach der Erstinstallation kostenlos. Viele Inhalte der Sport BILD App sind frei zugänglich, auf noch mehr Sportberichte und Analysen können Abonnenten von BILDplus (4,99 Euro im Monat) zugreifen. Mit BILDplus Premium Sport für monatlich 14,99 EUR erhalten diese in der Sport BILD App auch die E-Paper von FUSSBALL BILD und SPORT BILD.