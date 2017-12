Neue Sportwagen (2018, 2019 und 2020) — 28.12.2017 Die Zukunft wird sportlich Ob Chevrolet, Aston Martin, Porsche, Ferrari, Lamborghini oder Mercedes, diese Sportwagen geben in den nächsten Jahren Vollgas. Alle Neuheiten!

Der Aston Martin V8 Vantage tritt mit 510 AMG-PS und aggressivem Design an.

Autoren: Michael Gebhardt, Elias Holdenried

Trotz CO2-Diskussion und Spritsparpolitik versorgen uns die Autohersteller auch in den kommenden Jahren mit leistungsstarken Sportwagen Aston Martin bringt mit dem Vantage V8 ein neues Einstiegsmodell, BMW und Toyota arbeiten gemeinsam am neuen Z4/Supra, Audi am R6, und Renault belebt die Kultmarke Alpine neu. Porsche aktualisiert die Ikone 911 und Honda eine Neuauflage des Roadsters S2000.