Jedes Gramm weniger zählt. Das gilt bei modernen Autos für sämtliche Bauteile im und am Fahrzeug. Natürlich auch für die Airbags. Der Technologie-Konzern ZF hat jetzt einen neuartigen Knie-Airbag entwickelt, der als komplettes Modul nicht einmal 700 Gramm wiegt. Statt des herkömmlichen Metallgehäuses hat er ein patentiertes Gewebegehäuse, das bei optimaler Schutzwirkung bis zu 30 Prozent Gewicht einspart – und so zahlreiche Branchentrends unterstützt.

Leichtbau im Detail: Dank des Gewebegehäuses wiegt der neue Knie-Airbag von ZF bis zu 30 Prozent weniger als Luftsäcke mit konventionellem Metallgehäuse. ©ZF

Durch neuartige Sitzsysteme in selbstfahrenden Autos – zum Beispiel drehbare Loungesessel – gewinnen die Themen Bauraum und Packaging zunehmend an Bedeutung. Die lebensrettenden Rückhaltesysteme, die heute beispielsweise als Airbag im Lenkrad oder als Sicherheitsgurt an der B-Säule untergebracht sind, werden bei autonom fahrenden Autos über kurz oder lang an andere Orte wandern (müssen). Zum Beispiel in die Sitze. Das Themenfeld Sensorik wird dadurch immer wichtiger: Die Systeme müssen erkennen, wo und vor allem wie – aufrecht, halb liegend, in oder gegen die Fahrtrichtung – die Insassen sitzen, die geschützt werden sollen.