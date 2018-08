ZF hat ein pragmatisches Konzept für die Hybridisierung von Autos mit Frontantrieb und quer eingebautem Motor entwickelt: eAMT (electrified Automated Manual Transmission) heißt die neue Technologie kurz und knapp. ZF vernetzt dafür sein elektrisches Achsantriebssystem (eVD) mit einem automatisierten Schaltgetriebe (AMT). Das Getriebe und die elektrische Hinterachse spielen intelligent zusammen: Dadurch kennt das eAMT-Konzept keine Zugkraftunterbrechung mehr. Der Elektromotor überbrückt die systembedingte Vortriebspause beim Gangwechsel. Zusätzlich zu den Hybridfunktionen – elektrisch fahren, rekuperieren, boosten – bietet eAMT einen elektrischen Allradantrieb. Eine ZF-Software regelt dabei die Vernetzung und die Koordination von Verbrennungsmotor, elektrischer Maschine und automatisiertem Getriebe.

ZF eAMT: mehr Komfort, mehr Effizienz

Weniger Emissionen, mehr Komfort: Illustration des ZF Achshybrid-Konzepts mit automatisiertem Schaltgetriebe. ©ZF

Kraftvolles ruckfreies Zusammenspiel

Ohne Zugkraftunterbrechung: Die elektrische Hinterachse sorgt für Schaltkomfort auf Premium-Niveau. ©ZF

Elektrischer Schub und optimale Traktion