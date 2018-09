Paketboten befördern jährlich mehr als 3,3 Milliarden Päckchen durch Deutschland, Tendenz steigend. Zeit für intelligente Unterstützung: Der vernetzte ZF Innovation Van kalkuliert selbstständig die beste Liefertour, fährt rein elektrisch, parkt allein ein – und verrät seinem Fahrer via Datenbrille, wo er auf ihn wartet.

Wie ein zweiter Mann: Gibt es keinen Parkplatz vor der Tür, liefert der Bote aus und der Innovation Van sucht sich derweil selbstständig die nächste freie Parklücke. ©ZF

Zufriedenheit frei Haus

Der Technologiekonzern ZF hat die Problematik bereits in seiner Zukunftsstudie aus dem Jahr 2016 aufgegriffen. Nun präsentiert ZF erstmals ein Konzeptfahrzeug für Logistikdienstleister: den selbstfahrenden, vernetzten Lieferwagen. "Mit unserem Innovation Van haben wir ein umfassendes Lösungspaket für die Anforderungen der Zustellerbranche entwickelt", sagt Gerhard Gumpoltsberger, Leiter Innovationsprojekte bei ZF. "Um den vielfältigen Herausforderungen des städtischen Lieferverkehrs gerecht zu werden, bringen wir unser gesamtes Kompetenzspektrum zum Einsatz – vom autonomen Fahren über die Elektromobilität bis hin zur Vernetzung in einem smarten Support-System."

Virtuelle Leine für Zustellfahrzeuge

Breites Technikportfolio: Kamera, Radar und Lidar – das ZF-Sensorset verleiht dem Innovation Van autonome Fahrfunktionen nach Level 4. ©ZF

Paketzustellung 4.0

Möglich wird das durch ein umfangreiches ZF-Sensorset. Es besteht aus Kamera-, Radar- und Lidarsensoren. Das Hightech-Paket sorgt dafür, dass der Lieferwagen seine Umgebung jederzeit vollumfänglich wahrnimmt. Der ZF Innovation Van bildet damit den Konzernanspruch "see. think. act" auf anschauliche Weise ab. Der Zentralcomputer ZF ProAI übernimmt die Steuerung, verarbeitet die von den Sensoren generierten Daten und lässt das Fahrzeug auch auf komplexe Situationen angemessen reagieren. Zuletzt setzen intelligente mechatronische Systeme wie die elektrische Servolenkung und das integrierte Bremssystem IBC die Anweisungen des Zentralcomputers zuverlässig um. Für den rein elektrischen und damit lokal emissionsfreien Antrieb sorgt das elektrische Achsantriebssystem für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.

Smarter Algorithmus findet den optimalen Weg

Smarte Brille: Über die Datenbrille wird der Paketbote vom ZF Innovation Van mit Infos zur nächsten Lieferung versorgt oder zum Parkplatz des Fahrzeugs gelotst. ©ZF Über ein Cloud-basiertes Support-System hat der ZF Innovation Van permanent Zugriff auf Informationen zu jedem geladenen Päckchen, beispielsweise Zustellort, gewünschte Lieferzeit oder Haltbarkeit bei verderblicher Ware. "Unter Berücksichtigung von Parametern wie Verkehrslage oder Energieverbrauch berechnet der Algorithmus daraus in Echtzeit die optimale Zustellreihenfolge", erklärt Projektleiter Georg Mihatsch. "Das Päckchen sucht sich quasi selbst den besten Weg zum Empfänger – und das Fahrzeug folgt." Der Paketbote erhält diese Informationen über eine Mixed-Reality-Datenbrille. So hat er alle relevanten Angaben im Blick.

Kunde kann Lieferzeiten kurzfristig ändern