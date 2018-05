mdenken ist angesagt. Erst mal allerdings nur auf dem Papier, nicht in der Realität. Ab dem 1. September dieses Jahres werden neu zugelassene Autos nämlich urplötzlich mehr verbrauchen. Zumindest laut Prospekt und Fahrzeugschein, nicht jedoch auf der Straße. Denn an den Autos ändert sich absolut nichts. Ihr Verbrauch wird ab diesem Stichtag aber nach einer anderen Norm geprüft. Wo seit 1992 der Neue Europäische Fahrzyklus (NEFZ) das Maß der Dinge war, gilt dann das Messverfahren WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Procedure).

Durstiger Hybride: Aus den versprochenen 5,1 Litern werden beim Toyota RAV4 8,1 Liter Testverbauch.

Von dem ehrgeizigen Ziel, weltweit gültig zu sein, bleibt inzwischen zwar im Wesentlichen Europa übrig. Die zweite Vorgabe, dichter an der Realität zu sein, wird jedoch erfüllt. Wurde auch Zeit, wie unsere Top Ten der größten Verbrauchs-Veräppler aus den letzten zwei Jahren AUTO BILD-Messarchiv eindrücklich belegen. Über 50 Prozent Abweichung zwischen NEFZ und unserem Testverbrauch machen klar, dass die bisherigen Rollenprüfstandswerte mit dem Alltag an unseren Tankstellen so viel zu tun haben wie RTL II mit einem Kultursender. Obwohl auch die WLTP-Werte auf der Rolle ermittelt werden, liegen sie deutlich dichter am tatsächlichen Verbrauch auf unseren Straßen, weil länger, schneller und insgesamt unter viel realistischeren Bedingungen gefahren wird (siehe Galerie).