Neue Versicherungstarife für 2018 — 08.11.2017 Das sind die Trends in der Kfz-Versicherung Mit neuen Tarifen werben die Kfz-Versicherer im Herbst um Autofahrer, die ihre Versicherung wechseln möchten. Neben günstigeren Preisen locken dabei oft bessere Leistungen. Was sind die wichtigsten Trends?

N

Geld sparen mit Telematik-Tarifen



Telematik-Tarife richten sich besonders an junge Autofahrer. Wer vorsichtig fährt, kann einen Rabatt auf die Kfz-Versicherung erhalten.

Schutz bei grober Fahrlässigkeit ist mittlerweile Standard



Immer mehr Tarife decken erweiterte Wildschäden ab



Mehr Flexibilität und Service per App



och bis zum 30. November können Autofahrer ihren laufenden Versicherungsvertrag kündigen, um zum Jahreswechsel den Anbieter zu wechseln. Unter den Versicherungsgesellschaften tobt jetzt der Wettbewerb um Neukunden: Mit neuen Tarifen wird um wechselwillige Autofahrer geworben. Neben günstigen Preisen bieten die neuen Tarife oft auch bessere Leistungen. Das Vergleichsportal Verivox hat ausgewertet, welche Trends sich bei den Kfz-Versicherungstarifen abzeichnen.Erstes Ergebnis der Auswertung: Mehr Versicherer bieten jetzt Telematik-Tarife an. Darunter verstehen sich Versicherungsverträge, bei denen Autofahrer für vorsichtiges und vorausschauendes Fahren belohnt werden und einen Rabatt erhalten. Boten im vergangenen Jahr nur fünf Versicherer einen Telematik-Tarif an, sind es laut Verivox aktuell elf Anbieter. Die Auswertung des Fahrstils erfolgt bei Telematik-Tarifen über eine im Fahrzeug installierte Box in Verbindung mit einer Smartphone-App oder auch allein über eine App . Wer über das Jahr gesehen vorsichtiger und aufmerksamer fährt, der bekommt am Ende – je nach Anbieter – bis zu 40 Prozent Nachlass auf den Originalpreis. "Mit dem höchstmöglichen Rabatt liegen einige Preise klar unter den günstigsten Tarifen ohne Telematik", erklärt Verivox-Geschäftsführer Wolfgang Schütz. "Ob die Schadenkosten so stark sinken und die Rabatte auf Dauer so hoch bleiben, ist aber fraglich," so Schütz.Wer über eine rote Ampel fährt und einen Unfall verursacht, handelt grob fahrlässig. Die Kfz-Versicherung muss dann einen Kaskoschaden eigentlich nicht komplett bezahlen. Je nach Schwere der groben Fahrlässigkeit darf sie kürzen. Mittlerweile verzichten jedoch 205 von 226 der Tarife, die auf Verivox verglichen werden, darauf und bezahlen alles. Dieser Schutz hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr als Standard durchgesetzt.Ein weiterer Trend zeichnet sich beim Schutz vor Wildschäden ab. Solche Schäden werden von der Teilkasko abgedeckt. Vor rund zehn Jahren haben Verträge allerdings meist nur Schäden durch Zusammenstöße mit Haarwild wie Rehe und Wildschweine eingeschlossen – ein Hund oder eine Katze vielen nicht darunter. Die aktuelle Auswertung zeigt: In 72 Prozent der Tarife sind heute Unfälle mit Tieren aller Art versichert. "Ob Wildschäden, grobe Fahrlässigkeit oder Neuwertentschädigung, die Versicherer verbessern marktweit ihre Leistungen", sagt Wolfgang Schütz. "Was vor Jahren in Premium-Tarifen steckte, das leistet heute mancher Basis-Tarif."Einige Versicherungen bieten ihren Kunden auch mehr Flexibilität in bestimmten Situationen an: Soll etwa kurzfristig der Fahrerkreis eines Fahrzeugs erweitert werden, bedeutet dies normalerweise Telefonate mit den Versicherern, Berechnungen und langes Warten auf eine Bestätigung. Erste Kfz-Versicherer bieten nun die Möglichkeit, den Fahrerkreis via App oder im Kundenportal für einen oder mehrere Tage zu erweitern. Die Kosten variieren je nach Umfang und Dauer des Schutzes. Eine Tagespolice gibt es bereits ab fünf Euro.