Neue Volvo/Polestar (2018, 2019, 2020 und 2021) zur Galerie

nfang 2018 rollt Volvo mit dem XC40 ein kompaktes SUV an den Start. Doch damit ist noch nicht Schluss: Auch der XC20 steht schon in den Startlöchern und soll ab 2019 gegen den Audi Q2 antreten – allerdings nur noch mit Hybrid- und reinem E-Antrieb. Ab 2019 will Volvo reine Verbrenner nämlich aus dem Programm verbannen. Zu diesem Zweck bauen die Schweden ihren einstigen Haustuner Polestar zur Elektro-Marke um: Den Anfang macht das schicke Coupé Polestar 1. 2020 kommt dann auch schon der Polestar 2, der Gerüchten zufolge um die 40.000 Euro kosten soll und den Tesla Model 3 ins Visier nimmt. Zuvor aber kommen noch S60/V60 und das Coupé C90 – weiterhin mit reinem Vierzylinder-Antrieb.