Der neue Zweiliter-Diesel kommt in zwei Leistungsklassen.

Trotz Abgasskandal : Volkswagen schraubt fleißig am Diesel und möchte ihn sauber machen. In Wien zeigen die Wolfsburger die ersten Daten zum neuen universellen 2.0 TDI. Der neue Selbstzünder soll der erste VW-Diesel-Hybrid werden. Möglich macht dies auch hier ein Riemenstartergenerator. Im Diesel kommt kein 48-Volt-System zum Einsatz, hier reicht das herkömmliche 12-Volt-Bordnetz aus, das um eine Lithium-Ionen-Batterie ergänzt wird. Auch sie speist sich unter anderem durch Rekuperation beim Bremsen. Ausgeliefert wird der Zweiliterdiesel in zwei Leistungsklassen. In der unteren Klasse reicht die Leistung des Aggregats von 136 bis 163 PS, die zweite Leistunsgklasse geht sogar bis 204 PS.