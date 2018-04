Der neue VW-Chef bekommt mit der Leitung der Volumengruppe mehr direkten Einfluss auf das operative Geschäft als Müller. Die Machtfülle des früheren BMW-Managers bei Volkswagen ist vergleichbar mit der von Müllers Vorgänger Martin Winterkorn, der neben seiner Aufgabe als Konzernchef auch die umsatzstärkste Marke VW leitete. Der 59 Jahre alte frühere BMW-Manager Diess verantwortet zudem künftig auch die Konzernentwicklung und -forschung. Außerdem lenkt er die Fahrzeug-IT - also alles rund um die Vernetzung des Autos.





Diess hat die volle Rückendeckung der Arbeitsnehmerseite, nachdem der ehemalige Generalsekretär von Betriebsratschef Bernd Osterloh, Gunnar Kilian, zum Personalvorstand ernannt wurde. Osterloh, der im Rahmen des Sparprogramms "Zukunftspakt" noch harte Kämpfe mit Diess geführt hatte, begrüßte es in einem Brief an die Belegschaft ausdrücklich, "dass der Konzern und die Marke VW Pkw wieder in Personalunion geführt werden sollen".