M

it einer neuen Kampagne will sich der ADAC ein moderneres Image verpassen – und zieht damit den Zorn der AfD (Alternative für Deutschland) auf sich. Die rechtspopulistische Partei stößt sich an einem ironischen Werbevideo, in der Sätze fallen wie "Wir sind überall, wir sind unterwegs, wir sind nicht deutsch". Bei dem letzten Halbsatz explodiert im Hintergrund ein Gartenzwerg. Hier das Video: