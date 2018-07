D

as hatten selbst die Beamten der Soko Autoposer so noch nicht erlebt: Bei der jüngsten Wochenend-Kontrolle ging den Polizisten ein gesuchter Raser ins Netz, der ihnen eigentlich schon entwischt war. Der Golf-Fahrer war auffällig geworden, als er sich ein Rennen mit einem Porsche lieferte. Im Hamburger Stadtgebiet erreichten die Fahrzeuge Geschwindigkeiten von über 130 km/h – erlaubt waren 60. Während die Kontrollgruppe den Porsche stoppen und überprüfen konnte, widersetzte sich der Golf-Fahrer den Polizei-Signalen und flüchtete. Doch kurz darauf lief der Gesuchte den Beamten ganz entspannt in die Arme, offenbar in der Annahme, diese würden ihn nicht erkennen.