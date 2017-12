Neuheiten 2018: Die teuersten Autos — 28.12.2017 Die teuersten Autos 2018 Lamborghini Urus, BMW i8 Roadster, McLaren Senna, Mercedes-AMG Project One und viele mehr! AUTO BILD zeigt, welche Traumwagen 2018 kommen!

Autor: Jan Gtze

2018 wird ein spektakulres Autojahr mit vielen wichtigen Neuheiten. Neben Kleinwagen, Mittelklasse-Limousinen und SUVs bringen die Hersteller natrlich auch Elektro- und Hybrid-Modelle auf den Markt. Alle neuen Autos von Alfa bis VW zeigt AUTO BILD in der Bildergalerie!Bei so vielen Neuheiten drfen natrlich auch echte Traumwagen nicht fehlen. Mit dabei sind umweltfreundliche Sportwagen wie der BMW i8 Roadster , Luxus-SUVs wie der Rolls-Royce Cullinan , Exoten wie der SCG 004S und Hypercars wie der Mercedes-AMG Project One . Eins haben alle Autos gemeinsam: Sie kosten 100.000 Euro und mehr.