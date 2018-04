Autos im Abo: Flatrates der Hersteller

Bei Porsches Abo-Modell kann man aus bis zu 22 Modellen wählen.

Autos fahren wie Seriengucken auf Netflix: Immer mehr Hersteller bieten neben dem konventionellen Autokauf auch Abomodelle an. Je nach Marke kann man dann gegen eine monatliche Gebühr ein oder mehrere Autos fahren – ohne weitere Kosten für Wartung und Reparaturen. Auch Versicherung und Kfz-Steuer sind mit der Flatrate abgedeckt, teilweise können sogar Tanken und Waschen inbegriffen sein. Der komplette Prozess wird über eine App abgewickelt. Porsche und BMW diese Form des Auto-Abos bislang nur in den USA an, Cadillac ist mit "Book by Cadillac" bereits in Deutschland (München) vertreten. Mercedes und Volvo wollen das System ebenfalls bei uns etablieren.