New York International Auto Show (2018): Tops und Flops — 29.03.2018 Die Tops und Flops in New York Frisches Blech im Geschmackstest: Was schmeckt uns aus dem Big Apple, und wo steckt der Wurm drin? Ein subjektiver Messerundgang.

UTO BILD auf der dritten groen Automesse des noch jungen Jahres 2018: Die New York International Autoshow stellt einiges auf den Drehteller, was uns in Zukunft bewegen und Spa machen knnte. Da ist viel Schnes dabei, aber auch einiges, was uns den Daumen senken lsst. Wir haben uns unter anderem Mercedes-AMG C 63 , den Audi RS 5 Sportback oder Jaguar F-Pace SVR genauer angesehen. Ob die ganz subjektiv natrlich Top oder Flop sind, erfahren Sie in der Bildergalerie von unserem Messerundgang in New York.