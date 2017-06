Nissan GT-R Track Edition/Audi R8 V10 plus/Porsche 911 Turbo S: Test — 25.06.2017 Nissan heizt Audi und Porsche ein Nissan GT-R? Eine Legende! In der "Track Edition" ist er nun noch böser. Und nimmt sich direkt mal Audi R8 V10 plus und Porsche 911 Turbo S vor.

Jan Horn Fazit Der Schnellste hier? Klar, der linientreue Porsche 911 Turbo S. Doch den meisten Fahrspaß – für das mit Abstand kleinste Geld – liefert der Nissan GT-R. Dabei bleibt er sogar dicht am Elfer dran und hängt den Audi R8 locker ab.



Autoren: Jan Horn, Henning Klipp, Dierk Möller

r ist ein Bully, dieser Nissan GT-R . Nein, nicht der alte VW Bus . Im Englischen steht Bully für einen üblen Schlägertypen. Ein Fiesling, der auf dem Schulhof die Jungs aus der Nachbarschaft mit Kopfnüssen drangsaliert. Ein mobbender Mistkerl!Man sieht's dem GT-R schon an: Muskelbepackt baut er sich vor dir auf, guckt provozierend patzig drein und steht immer übertrieben breitbeinig da – manierlich geht anders. Wir lieben ihn trotzdem. Denn der Nissan GT-R hat bei aller Grobschlächtigkeit auch etwas Feinfühliges. Scheucht man ihn um einen Rennkurs, holt er den leichtfüßigen Tänzer heraus, lässt sich demütig dirigieren und versöhnt durch lammfromme Folgsamkeit. Kurz: Im Temporausch schimmert ein faszinierender Feingeist durch seine breiten Hinterbacken. Schnell ist er sowieso. Als an Fahrwerk und Antrieb verfeinerte "Track Edition" legt er in Sachen Handlingschärfe zu und darf nun stets zusätzliche 20 Pferde über den Asphalt trappeln lassen. Macht 570 PS und 637 Newtonmeter Drehmoment inklusive nochmals trittfesterem Allradantrieb Damit schaut der Nissan sogar frech zu einem 610 PS starken Audi R8 V10 plus rüber und packt den 580 PS starken Porsche 911 Turbo S am Schlafittchen. Die drei in wüster Rangelei? Dürfte ein ziemlich lautes Spektakel werden. Treten wir lieber ein Stück zurück und lassen die drei auf dem Contidrom miteinander raufen. Motor : V10, Mitte, längs • Hubraum: 5204 cm³ • Leistung: 449 kW (610 PS) bei 8250/min • max. Drehmoment: 560 Nm bei 6500/ min • Vmax: 330 km/h • 0–100 km/h: 3,1 s • Antrieb: Allradantrieb,Siebengang-S tronic • Tankinhalt: 83 l • L/B/H: 4426/1940/1240 mm • Kofferraum: 112 l • Leergewicht: 1674 kg • Testverbrauch: 13,9 l SP/100 km • Abgas CO2 : 329 g/km •190.000 Euro.• Motor: V6 , Biturbo, vorn längs • Hubraum: 3799 cm³ • Leistung: 419 kW (570 PS) bei 6800/min • max. Drehmoment: 637 Nm bei 3300/ min • Vmax: 315 km/h • 0–100 km/h: 3,1 s • Antrieb: Allradantrieb, Sechsgang-Doppelkupplung • Tankinhalt: 74 l • L/B/H: 4710/1895/1370 mm • Kofferraum: 315 l • Leergewicht: 1765 kg • Testverbrauch: 13,5 l SP (100 Oktan)/100 km • Abgas CO2: 320 g/km •117.900 Euo.• Motor: Sechszylinder-Boxer, Biturbo, hinten längs • Hubraum: 3800 cm³ • Leistung: 427 kW (580 PS) bei 6750/min • max. Drehmoment: 750 Nm bei 2250/ min • Vmax: 330 km/h • 0–100 km/h: 2,8 s • Antrieb: Allradantrieb, Siebengang-Doppelkupplung • Tankinhalt: 68 l • L/B/H: 4507/1880/1297 mm • Kofferraum: 115 l • Leergewicht: 1611 kg • Testverbrauch: 12,2 l SP/100 km • Abgas CO2: 289 g/km •205.133 Euro.