Nissan Juke: Gebrauchtwagen-Test — 17.01.2018 Ist das Kunst, oder kann das weg? Der Grat zwischen Kunstwerk und Design-Unfall ist schmal. Der Juke ist so mutig wie kein anderes SUV. Hier kommt der Gebrauchtwagen-Test.

Muss man mögen: Der Auftritt des kleinen Juke bemüht sich um jugendlichen Pep.

Technische Daten: Nissan Juke 1.6 DIG-T Motor Vierzylinder,Turbo Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1618 cm³ Leistung 140 kW (190 PS) bei 5600/min Drehmoment 240 Nm bei 2000/min Höchstgeschwindigkeit 215 km/h 0–100 km/h 8,0 s Tank/Kraftstoff 50 l/Super Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4315/1765/1565 mm Kofferraumvolumen 251 Liter Leergewicht/Zuladung 1290/450 kg

Kosten: Nissan Juke 1.6 DIG-T Unterhalt Verbrauch 6,9 l S/100 km CO2 175 g/km Inspektion 250–500 Euro Haftpflicht (17)* 538 Euro Teilkasko (18)* 130 Euro Vollkasko (18)* 518 Euro Kfz-Steuer (Euro 5) 132 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 1372 Euro Anlasser 912 Euro Wasserpumpe 259 Euro Steuerkette 881 Euro Nachschalldämpfer 212 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 762 Euro Bremsscheiben und -klötze vorn 415 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Autor: Lars Jakumeit Fazit "Die Entscheidung für einen Nissan Juke trifft wie bei einem Kunstwerk der Bauch und nicht der Kopf. Unter der Hülle des flotten Expressionisten macht solide Großserientechnik wenig Sorgen." Urteil: drei von fünf Punkten.

m Boom-Segment der kompakten SUVs gleichen sich viele Modelle wie ein Ei dem anderen. Erfreulicherweise gibt es optisch erfrischende Ausnahmeerscheinungen wie den 2010 gestarteten Juke . Der schrullige, in England gebaute Euro-Japaner setzte von Anfang an auf ein Konzept mit maximalem Unterhaltungswert anstelle altbekannter und leider allzu oft langweilender Vernunftlösungen. Unterhaltsam sind sein gewagt nach hinten abfallendes Coupédach samt gewölbter Heckpartie, die nach Alfa-Vorbild geschickt kaschierten Fondtürgriffe und die tierisch auffällige Frontpartie mit ihrem Krötenblick. So eine Komposition entlockt nicht nur autoaffinen Betrachtern spontane Gefühlsregungen. Die gewagte Crossover-Optik fand in Deutschland eine bemerkenswert große Zielgruppe von über 60.000 Fans – nicht zuletzt wegen des weit gespreizten Antriebsangebots von 94 bis 218 PS ( Diesel 110 PS) und der trendig erhöhten Sitzposition.Das von uns getestete 1,6-Liter-Turbo-Modell mit Handschaltung und Frontantrieb vom Autohaus Brimm in Hanstedt hat dank 190 PS auch nach gut 100.000 Kilometern noch das Zeug dazu, Mini-Cooper und Polo-GTI-Piloten zu schocken. Der quirlige Motor , die direkte Lenkungsabstimmung und das straffe Fahrwerk bieten reichlich Fahrspaß. Sie entschädigen für die knochige Schaltcharakteristik, mangelhafte Traktionsreserven bei feuchtem Wetter und die deutliche Polterneigung auf schlechten Straßen. Etwas angenehmere Allroundeigenschaften besitzen die alternativ lieferbaren Allradvarianten mit stufenlosem Automatikgetriebe.Dass die spaßige Form praktisch viel Raum kostet, macht sich an Bord leider allzu deutlich bemerkbar. Derist bestenfalls so luftig wie ein durchschnittlich geschnittener Kleinwagen, seine zweite Reihe taugt nur für Kleinkinder. Der Kofferraum verdient mit 207 Litern (ab Facelift : 354 Liter) die Bezeichnung mickrigklein, lässt sich aber durch Umklappen für den Transport sperriger Skulpturen und Kunstwerke auf bis zu 786 Liter erweitern.