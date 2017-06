Nissan Leaf (2018): Erlkönig — 22.06.2017 Erlkönigbilder zeigen neuen Leaf Den AUTO BILD-Erlkönigjägern ist der neue Nissan Leaf vor die Linse gefahren. Erste Bilder und Infos: Das ändert sich am E-Auto!



Erlkönig als Vorbote: Der Nissan Leaf scheint künftig nicht mehr so extrovertiert gezeichnet zu sein.

Bilder vom Innenraum zeigen konventionelles Cockpit



Der Innraum ist klarer und weniger verspielt als beim Vorgänger Auch der Innenraum macht nach den ersten Erlkönig-Bildern einen konventionelleren Eindruck. Der Tacho besteht aus einem Bildschirm, die Mittelkonsole beherbergt das Infotainment. Direkt darunter befindet sich die Bedienung der Klimaanlage . Der bekannte runde Ganghebel bleibt. Das Lenkrad scheint schlankere Stege zu bekommen. Insgesamt erinnert das Interieur stärker an die aktuelle Nissan-Designlinie.

Mehr Reichweite und teilautonomes Fahren

Die langen Rückleuchten sind Geschichte. Kleinere Heckleuchten übernehmen den Job. Nissan Leaf (2018): Erlkönig zur Galerie Laut AUTO BILD-Informationen liegt das Augenmerk beim neuen Leaf auf mehr Reichweite und neuartigen teilautonomen Technologien. So soll die Batterie im neuen Leaf statt bislang 30 kWh eine Kapazität von 60 kWh bekommen. Damit könnte der E-Nissan eine Reichweite von rund 320 Kilometern erreichen. Außerdem soll Nissans autonomes "ProPILOT" System im Leaf debütieren. Des Weiteren könnte der elektrische Nissan eine induktive Ladetechnik bekommen. Auch eine autonome Einpark-Funktion ist denkbar. Vorgestellt werden könnte der neue Nissan Leaf am 6. September 2017 im Zuge eines speziellen Events. Zu den Händlern könnte er Anfang 2018 rollen.

Autor: Andreas Huber

