Beim assistierten Fahren rangiert der ProPilot im Nissan Leaf weit vorne im autonomen Fahr-Level 2 und steht einem vergleichbaren modernen ACC in VW Golf 7 Facelift, Passat, aber auch Assistenssystemen im BMW 5er, 7er oder einer Distronic bei Mercedes in nichts nach (Mercedes füttert seinen Autopilot allerdings zusätzlich mit Navidaten). Was Nissans ProPilot auszeichnet, ist dieund seine Visualisierung im Kombiinstrument. Damit sieht man, was der Leaf gerade so anstellt: aktiv lenken zum Beispiel, für rund sieben Sekunden auch warntonfrei ohne Hände am Volant. Auch Spur und Abstand zum Vordermann halten – das alles kann der ProPilot gut, funktioniert ab 30 km/h und unterstützt sogar beimbis zum Stillstand. Maximal drei Sekunden dürfen dann vergehen, damit der Leaf vollkommen selbstständig wieder anfährt. Bei längerem Stillstand muss er mit der "+" Taste oder it einem kleinen Tritt aufs Gaspedal geweckt werden. Gelbe Baustellenmarkierungen erkennt das System – es wird aber von den weißen Standardmarkierungen abgelenkt, wenn diese in einer Baustelle zusätzlich vorhanden sind. Zumindest nach der Fahrt über Autobahnen und Schnellstraßen zieht AUTO BILD ein positives